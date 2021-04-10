【本報訊】全港各區昨繼續有市民大排長龍「懲罰」阿布泰，有貨架被清空，收銀員「收錢收到手軟」。有支持的市民不滿海關打壓阿布泰，感慨說：「我哋普通市民淨係可以幫吓黃店，係微不足道嘅事，香港人加油。」

消防接投訴量通道

在九龍灣淘大商場的阿布泰分店昨晨9時已人頭湧湧，市民李先生本想買一些酒，「不過冇晒 ，買咗啲零食同埋啲飲品」，並引述職員指陸續補貨。顧客絡繹不絕，兩名店員忙個不停。中午過後，商場職員用欄柱在店外設排隊付款區，其間三名消防員到場用軟尺量度店外通道寬度。消防指接獲投訴指店外逃生途徑被阻塞，惟量度後發現通道仍有兩米以上寬度，符合消防條例要求，隨即離開。

阿布泰旺角荷李活商業中心分店昨大部份時間「打蛇餅」，人龍繞商場地下四個圈，金鐘廊分店昨晚仍有逾百人排隊付款。荃灣千色匯分店昨中午時逾百人排隊付款，人龍30米，市民梁小姐指：「預咗排兩、三個鐘」，並哽咽說：「𠵱家已經冇集會、冇遊行，我哋普通市民淨係可以幫吓黃店，係微不足道嘅事，香港人加油！」

佔地3,000呎的黃大仙中心南館是阿布泰最大分店之一，下午時部份貨格被清空，收銀台前有長長人龍。葉小姐花約400元購買零食、腳貼及太陽餅，揚言「香港人幫返香港人買嘢」。

前日出現樓梯人龍的康怡分店昨同樣多人，下午2時已有半百人排隊。胡氏一家指「冇嘢做到呀，淨係可以做呢啲」，甘心排隊逾一小時支持，感恩很多香港人在默默堅持。店外有中年男子大叫「香港人加油」，有排隊巿民和應「加油」。有家長帶年幼子女經過，小童問為何阿布泰外大排長龍，母親回答指「香港人太睇唔過眼喇」。

阿布泰兩間位於南昌V Walk商場的分店也逼滿顧客，雖然貨品選擇有限，但有市民稱「有咩賣淨就買咩」。文小姐花200多元買蚊怕水和口罩，揚言熱潮過後仍會持續支持。沙田分店一樣墟冚，有市民直斥海關做法「低能」，故意打壓黃店。