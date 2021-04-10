【本報訊】海洋公園予人老舊感覺，不過公園主席劉鳴煒揚言，現在的海洋公園已非舊公園，轉變已開始。他接受訪問時舉例說，公園近日舉辦的寵物派對、嘉年華等都是公園新事物，「轉變已經開始緊」。

主席任期不足三個月

根據政府文件時間表，2021/22年起首兩年都是山上下園區招標，今年入場想玩新設施或只能碰運氣，劉鳴煒說希望招標越快越好。立法會議員容海恩曾建議公園設置outlet賣「平價名牌」，遭劉鳴煒秒殺後，又駁斥他誤會其觀點。劉鳴煒再解釋，零售設施只要能服務大眾及與保育相輔，「咩都可以考慮」。

經歷反送中、武肺疫潮，海洋公園兩大王牌節目「夏水禮」和「哈囉喂」均叫停，劉鳴煒希望疫情許可下也想讓節目回歸，但若疫情反覆，兩個節目都不易發生，「你話哈囉喂，我哋演員戴住口罩嚇人，係咪真係有效？」遊客接種疫苗後方可入場之說，他也再微調：「園內同事我哋積極鼓勵（接種），但措施係咪適用於遊人，暫時唔係咁。」

無論議會內外，海洋公園都被視為無底深潭，水上樂園每年三億開支同被視為負累。劉鳴煒曾按方案預料四年後公園可收支平衡，再問起這項基建，能否保證四年內都自行營運，他相當謹慎：「我唔敢話幾多年，一日營運得好，就冇需要轉變。」

網民曾二創歌曲揶揄海洋公園：「劉鳴煒氣魄更壯……知道泵水幫補虧損終於失晒望。」劉鳴煒說聽過這歌，也知道負評，「我鼓勵團隊做好自己已經足夠」。

劉鳴煒自言對公園有感情，見到遊客玩得開心很有成功感，在任董事局13年，由成員、升任副主席、再升上主席，任期只餘下不足三個月，他對委任與否交波政府決定，認為只要管理層和董事局同心協力落實重生方案，「邊個做主席都唔係最緊要嘅考慮」。