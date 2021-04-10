【本報訊】阿里巴巴被中國當局指以支配市場地位進行壟斷，破紀錄重罰182.28億元人民幣（下同，約216.46億港元），集團要全面整改。阿里昨發聲明指對被罰堅決服從，「今天的處罰，是對我們的警醒和鞭策，是對行業發展的規範和呵護」。學者分析指這次是對巨企「打響第一槍」，顯示當局正利用《反壟斷法》出招，日後經營與發展空間或會收窄。

阿里自去年公司創辦人馬雲批評中國金融體系後頻遭狙擊。國家市場監管總局昨公佈阿里涉壟斷行為的行政處罰，指其自2015年起濫用在內地網絡零售平台的支配地位，對平台內商家提出「二選一」要求，禁止平台商家在其他競爭者的平台開店或參加促銷活動，又以市場力量、平台規則、演算法等技術手段，採取獎罰措施保障「二選一」落實。

國市監官網亦附上對阿里的行政處罰決定書，指阿里從2015年至2019年，市場份額均佔超過七成，又可以控制平台上的商家獲得流量的能力。決定書又稱阿里財力雄厚，擁有先進的技術，在市場有支配地位。

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須連續三年提交自查合規報告

國市監隨後在「當事人實施濫用市場支配地位行為的事實與根據」中，詳細羅列阿里如何落實「二選一」，包括以口頭或明文規定，禁止商家在其他競爭平台開店或參加促銷活動，例如是「雙11」，直接影響商家收入。阿里又會採取懲罰獎勵機制，例如取消促銷活動的參加資格，制訂處罰用的「灰名單」制度，或是減少商家被搜索到的可能，如果商家不服從，甚至會被終止合作關係。

國市監又指阿里阻礙資源配置，限制市場競爭，阻礙互聯網平台經濟的發展，違反《反壟斷法》中「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」，對阿里處以2019年中國境內銷售額4%的罰款，即182.28億元。這一次對阿里的罰款，已遠超2015年美國晶片製造商高通被指壟斷，遭罰60.88億元（約74億港元）的最高紀錄。

在當局附上的行政指導書中，阿里被要求全面規範自身競爭行為，保護平台商家和消費者利益，並要連續三年向市場監管總局提交自查合規報告。

學者：向民企釋放勿做太大訊號

阿里昨也發表「致客戶和公眾的一封信」，表示對於被罰，「我們誠懇接受，堅決服從」，又指認識到處罰「是對我們的警醒和鞭策，是對行業發展的規範和呵護」，稱昨日是阿里發展歷史中重要的一天，「我們將以此為新的起點，直面問題」。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健對本報表示，當局這次對阿里的處罰可算是「打響第一槍」，顯示當局正用《反壟斷法》給大企業找麻煩。經此一役，他預期阿里未來的發展必定有所窒礙。而官方此舉其實亦向民企釋放一個「不要做太大」的訊號，特別是當業務涉及一些敏感成份，包括可以掌握民情的大數據業務等，就會「槍打出頭鳥」。徐指出，當局針對阿里巴巴要求商戶「二選一」的指控，從經濟學而言其實是一個正常現象，在自由市場內非常普遍，絕對並非「十惡不赦」。

彭博社報道指，對阿里的調查是遏制中國互聯網企業領袖及其富豪創辦人的開端，報道亦引述港大法律學系副教授張湖月指，這一次巨額罰款帶來一石二鳥效果，既將監管部門凸顯出來，又傳送出一個強烈訊號予科企，表明同類行為不會再被容忍。

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