武漢肺炎疫苗開打逾月，已逾445人針後入院，其中一名35歲女子打BioNTech後有「速發嚴重過敏反應」，屬疫苗副作用。政府專家顧問、中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌今披露，女子在接種中心接受腎上腺素治療後，一度轉送威爾斯親王醫院深切治療部留醫，之後第二次有過敏反應，需再接受第二針腎上腺素才痊癒。惟政府新聞處公告及衞生署的疫苗安全監察報告，只表示病人打一針腎上腺素及要「留醫」，沒述及病人住過ICU，有隱瞞之嫌。

市民不覺疫情嚴峻故打針意欲低

許樹昌在商台節目中表示，最近本港感染數字「唔係太差」，隔一兩天才新增源頭不明個案，反映第四波疫情已是「水尾」，只要不再發生不尋常的群組爆發，疫情會變得樂觀。但他指，正因疫情緩和，很多市民現時感受不到疫情的威脅，就傾向不接種疫苗，「呢個可能係一般人嘅惰性」。加上傳媒報道打針後的嚴重副作用個案，也可能動搖市民信心。

他稱，事實上絕大部份接種疫苗後出現的不良反應，都能短時間康復；他以上月中一名女子在中大醫院接種中心打BioNTech疫苗後為例，她出現手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應，當天送入威爾斯親王醫院深切治療部，「第二朝（過敏反應）再發一次，結果（前後）打咗兩針腎上腺素」，症狀明顯改善，3月18日康復出院。翻查政府新聞處資料，這宗個案於3月16日公佈時，沒有提及病人入住深切治療部，疑隱瞞了嚴重副作用情況。

他認為，政府應着力解說，以及增加打針的誘因，例如容許探訪老人院或到公立醫院探病；處所員工打針後可以復業之餘，即使再有人感染也未必須要停業足足14天。

崔俊明：相隔近一天才注射第2針較罕見

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，腎上腺素旨在讓嚴重過敏者的氣管擴張、血壓上升，舒緩免疫系統。雖然有時需要2針或以上才能完全消除過敏反應，但一般兩針相隔約5分鐘，若相隔接近一天才注射第2針，比較罕見，不排除病人的致敏原未清、免疫系統未回復穩定有關。他稱，這些情況與病人過往健康是否良好沒有太大關係。

根據政府3月16日新聞稿，15日有一名35歲女子到該中心接種疫苗後，左手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應。她於下午4時02分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。但沒提及她曾留醫深切治療部。

港府為恢復旅遊通關難放寬限聚令

而就屯門友愛邨爆發疫情，許樹昌預計是由香港舊式屋邨的結構問題引起，難以短時間解決，當地居民小心即可。

至於何時能再放寬社交距離措施，他稱政府正處於兩難局面，一方面本地疫情大幅消退，另一方面港府又要維持現時局面以爭取復辦旅遊氣泡、恢復通關等，防疫措施難以一下子放寬太多；諸如限桌令等要「鬆綁」相信有難度。

行政長官林鄭月娥日前首度披露，政府正籌備容許內地人來港免檢疫的「來港易」計劃。許樹昌表示，內地很多省市已無爆發，風險相當低，只要維持檢測安排，問題不大；但他強調，暫時不應准許雲南省的人士來港，因為當地疫情似乎受到緬甸復發影響，個案增加。

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