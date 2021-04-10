【本報訊】爆發武漢肺炎的屯門友愛邨愛暉樓3座，疫情進一步擴散，繼同一座向的09室連續三層住戶受感染須撤離後，再有其他座向單位多兩名居民中招，累計四日六人染疫，涉及五個單位。調查顯示染疫單位雖座向不同，但共用污水渠，有交叉傳播風險。當局擴大檢疫範圍，將愛暉樓3座全幢的10、31及32室約200名居民都送檢。

居民曾投訴渠管有臭味

衞生防護中心公佈，昨新增五宗確診個案，其中三宗屬輸入個案，而前天初步確診的友愛邨愛暉樓3座2209室及2109室居民昨正式確診。愛暉樓3座再發現多兩宗初步確診個案，兩名患者是同住於一個32室單位的家人。據悉，兩患者同住於2532室，其中一人是14歲男童，無病徵，CT值為18，即病毒量高，另一人是71歲男子，4月7日病發，CT值為21，病毒量較男童低。

衞生防護中心調查發現，愛暉樓3座的31與32室單位，及09與10室單位，均分別共用污水喉管，經諮詢專家意見後，中心決定向全幢樓的31、32室及未有患者的10室單位發出檢疫令，以阻截病毒擴散。

昨日傍晚愛暉樓地下大堂入口外圍起橙帶，只准住戶進入，陸續有居民在身穿保護衣的人員陪同下，拖篋離開大廈登上旅遊巴往檢疫中心。區議員林健翔表示，愛暉樓渠管一早有問題，去年已有不少居民投訴聞到臭味，較早前房署曾維修渠管，但現在又爆發疫情，令人擔心整個排污系統有結構問題，造成播毒風險。