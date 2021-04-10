【本報訊】「我係慘，但唔係最慘嗰個」，阿曼談起自己的坎坷前半生，多次激動落淚，抹過眼淚卻又破涕為笑。獨居的她，雖然同時患有兩種罕見病，與家人不相往還，只與愛貓相依為命，住所倒也整理得窗明几淨。她明白，儘管遭親人唾棄，自己還是要爭氣，希望康復找工作自食其力。

與愛貓相依為命

42歲的阿曼對童年時期的記憶，大抵只有被施以不同形式的虐打。那些年，阿曼母親常趁丈夫外出上班，以衣架向她體罰，「對住一個位不停打，冬天打到出火花，阿妹喺度喊，叫阿媽停手」，童稚的心不解為何被責難，更不懂為何被打的只有自己。

阿曼形容，每天回家如走進地獄，直至16歲中五畢業投身社會任售貨員，把6,000元月薪一半作家用仍遭母親嫌棄，最終更遭逐出家門，阿曼的居無定所生活正式展開，先後投靠多名親戚，十多年來搬屋約8、9次。

多年前的中秋節，當時阿曼於慈善機構中途宿舍寄宿，「宿舍無晒人，原來大家都有屋企返，除咗我！」那一刻，無名悲憤湧上心頭，她致電多年未見的父親，吐出多年鬱結，換來父親一句「對唔住」。為追求安全感她拼命工作，超過一年日打兩份工，最終過勞暈倒街頭送院。

2018年首次確診罕見病，阿曼躺於病塌3個月，胞妹及母親僅探望一次，母親一句話「你可以喺我度食，其他嘢唔好問我」，令她十分難受，這是母女最後一次見面。

「醫返好個病，最想幫隻貓body check」，談起十歲的愛貓，阿曼才會笑。家暴、居無定所、失業、患病，不少人活一輩子也不會經歷的事情，於阿曼身上接連上演，屢次打擊煉就強大意志，「我係慘，但唔係最慘嗰個」。命運，不存在公平，正如社會，並沒有公義。