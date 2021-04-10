【本報訊】政府發放電子消費券蓄勢待發，最快於今日公佈營運商。業界人士透露，政府並非以投標方式進行，視乎獲納入儲值支付工具（SVF）相關技術是否符合要求，目前WeChat Pay HK、AlipayHK、PayMe和八達通已經入圍，預料共有最多六間營運商入圍。

或未趕及暑假前推出

政府向合資格市民派發5,000元電子消費券，當中最重要考慮為商戶覆蓋面及消費設限功能。綜合業界人士指出，政府經過甄選及磋商，多間SVF脫穎而出，WeChat Pay HK、AlipayHK、PayMe及八達通屬名單之內。TNG由於受金管局調查關係，未必能夠成為消費券核准營運商之一。據稱，由於項目籌備需時，甚至未必能趕及在暑假前推出。

現時本港有18個SVF持牌人，港人最常用的分別是WeChat Pay HK、AlipayHK及PayMe，據公開資料顯示，上述三間營運商註冊用戶分別有380萬、270萬、230萬。

政府屬意消費券只限本地消費，涵蓋零售、餐飲、服務行業等，而且不適用於繳稅、水電煤等賬單費用，業界人士指出，「本身SVF要具備區分合資格消費的功能，可能要設定一些規則才能使用」，故已排除一些技術不足的營運商。

業界人士又分析，WeChat Pay HK、AlipayHK、拍住賞均有廣泛的零售商網絡，八達通、PayPal主攻網購；但是PayMe商戶覆蓋面沒有想像中高，而且部份商店僅以個人PayMe Code作為支付渠道，故短期內可能需要擴大零售網絡。本報尋找上述公司回覆，當中八達通發言人回覆指，「等政府公告」。