【本報訊】食水含鉛風波2015年引爆，當年入伙僅兩年的啟晴邨被揭三座大廈水質樣本含鉛量超標，及後揭發共11條屋邨為「鉛水邨」。政府隨後成立獨立調查委員會調查事件，至去年，房屋署為該11條屋邨逾89%的單位換喉。

民主黨2015年7月抽查發現，啟晴邨有三座公屋、共四個水質樣本含鉛量超出世衞標準0.1至2.8倍，房屋署和水務署當時仍堅稱抽查的樣本含鉛量均合乎世衞標準。惟事件持續發酵，更有居民驗出血液含鉛量超標，引發全港恐慌，最後總共11個屋邨被揭是鉛水邨，約三萬公屋戶受影響。當局要向居民派發樽裝水、加裝臨時水喉供居民在樓下「擔水」。

小童兩年後血鉛水平始正常

鉛水邨之一、葵聯區議員吳劍昇指出，全邨有九成單位已換喉，一成沒換，部份人認為「飲完都身壯力健」毋須換喉，亦有人「怕煩」。

當年葵聯邨二期有較多有小朋友的年輕家庭，最嚴重個案是一名不足兩歲的小朋友，疑因飲鉛水致發育遲緩，其腎功能、骨骼生長都有問題，「正常可以跑到，但佢企都企唔穩」，當時小朋友每半年驗血一次，兩年後血鉛水平才回復正常；亦有兩歲女童疑在母體時已經受鉛水影響，「好呆滯」，至換喉之後大約半年「先精靈返」。

殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸，被食水含鉛超標調查委員會點名批評「專業不足、固執己見」的時任水務署長林天星，2017年穩袋千多萬元退休金退休，翌年更獲特首林鄭頒授銀紫荊星章，以表彰他在「提升香港的食水安全」上的貢獻。當年率先揭發鉛水事件的民主黨「社區食物監察計劃」召集人黃碧雲，已因初選案被控串謀顛覆國家政權罪。