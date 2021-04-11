新選舉制度之下，北京為唔少新香港人提供從政「空缺」，被認定以「新香港人」為主嘅建制新政團「紫荊黨」相信有位落腳，該黨嘅總裁黃秋智接受now新聞台訪問時都話呀，新選舉制度修訂方案令佢哋個黨參政空間更大，表明會跨界別吸納唔同黨員，更精準咁吸納未來可以參選嘅人，總之有能力參選時就會去馬；如果唔得就會支持其他黨派或同佢哋有同一理念嘅人去參選。

入黨須申報選民資料

紫荊黨其實成立咗一年幾，官方網頁日前先正式上線，除咗有創黨人李山同黃秋智嘅合照，亦指兩人係喺去年3月1日維港一艘紫荊號遊船上宣告成立紫荊黨。

網頁有提及個黨嘅核心主張同政綱，包括爭取一國兩制下一個「五十年不變」同推動「有香港特色」嘅民主政治等，同時上載入黨申請表，訂明年滿18歲嘅香港居民，只要認同該黨建黨宣言同宗旨，有志於參政、議政，熱心社會事務，就可申請入黨；但表明若成為黨員，就唔可以有其他香港註冊的政黨嘅黨籍，唔知共產黨係咪豁免？

睇返黨員分為兩類，包括「紫荊之友」同正式黨員；除咗要求申請人提供個人資料，仲要求申報選民資料，包括係咪功能組別選民同有冇參選經驗。

本身係紫荊黨創黨人之一嘅中播控股董事長黃秋智早前喺now訪問中直認，至今黨員不足100人，只係涵蓋金融工商同部份專業界，唔確定會唔會派員角逐選委或立法會。佢自稱係政治素人，創黨唔係要同現有建制派競爭，強調成立時冇向任何人「報備」、亦冇任何人可唔可以成立。

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