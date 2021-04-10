【本報訊】立法會本周三將首讀閹割香港選舉制度的法案，主席梁君彥昨大讚中央為香港的選舉制度動手術，是要阻止「車毀人亡」，因為香港的民主進程「出軌」，過去兩屆立法會出現「亂象」，否認新制度是民主倒退。此外，體育、演藝、文化及出版界在新選舉制度下，在選委會的議席由以往60席大減至只餘30席，特首林鄭月娥昨竟向體育界指「感謝大家對完善特區選舉制度的支持」。

梁君彥昨出席電台節目，指立法會過去幾年出現「亂象」，「議會癱瘓、成日拉布，亦都有人為咗一條唔係咁可怕、無咩事嘅法例（《國歌法》立法會三讀）去倒屎倒尿，令到議會唔能夠運作，嗰啲係咪民主呢？」他認為，本港民主進程「出軌」，今次中央動手術「將火車重回正軌」，若然讓火車在出軌下繼續前進，只會「車毀人亡」。

體育界議席減半 林鄭︰感謝支持

立法會參選人日後要向選委會五大界別，每個界別至少獲兩個提名，梁稱立法會議員要有廣泛認受性，只要參選人可以解釋自己的政治理念，爭取提名並不困難，更指民主派若然認為爭取五大界別提名等同「屈辱」，就要重新考慮是否參選，指立法會議員經常面對公眾批評及謾罵，「大家如果想為香港做嘢，少少屈辱又算咩事呢？」

立法會將加開會議審議閹割選舉制度的條例草案，梁君彥預計，在法案首讀時，相關草案委員會將於本周六舉行首次會議，秘書處已預留至少數十小時進行密集式開會，相信時間足夠。

北京修改本港選舉制度後，以往在特首選委會佔60席的體育、演藝、文化及出版界，在未來的選委會只餘下30席。特首林鄭月娥昨出席香港傑出運動員選舉頒獎典禮，致辭時卻突然扯到北京修改本港的選舉制度，指體育、演藝、文化及出版界繼續會是選委會及立法會的組成界別。她大讚僅餘的30位委員，將更具有廣泛代表性和與業界有緊密聯繫，更說要「感謝大家對完善特區選舉制度的支持」。