武肺疫情下，大批打工仔加入失業大軍行列，政府在財政預算案只設失業貸款。樂施會一項調查發現，市民對預算案評分僅3.29分，屬「不合格」，更有近6成受訪者指失業貸款無助解決失業問題。樂施會批評，政府「對企業豪爽，對基層孤寒」，促請政府設立短期失業援助，盡快向貧窮家庭的失業人士派發現金津貼。

64%受訪者批「不合格」

樂施會委託香港中文大學香港亞太研究所，在上月5日至17日期間，以電話訪問1,003名成年市民，了解市民對財政預算案以及援助失業等措施的意見。調查結果顯示，若以10分為滿分，受訪市民對財政預算案的評分平均僅3.29分，64%受訪者給予「不合格」（0至4分）的水平，當中更有15.8%受訪者給予0分。

調查亦發現，近八成、即78.9%受訪者認爲財政預算案未能回應失業率高企的問題；74%受訪者認爲預算案提出的內容無助基層市民改善生活。

近六成指貸款計劃無用

對於財政預算案提出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，近6成、即58.2%市民認為無助處理失業問題。此外，調查亦發現，85%受訪市民對香港就業前景沒有信心，認爲失業潮仍需經歷一段時間，擔憂在短時間内仍未找到合適的工作。

樂施會總裁曾迦慧稱，政府為企業推出的保就業計劃多達數百億元援助，但對於失業打工仔卻只推出貸款計劃，斥「厚此薄彼」。她又稱，失業貸款由政府作為擔保，承擔額為150億元，若能將這筆預算設立「短期失業援助」，可即時支援失業人士。樂施會促請政府設立短期失業援助，向貧窮家庭的失業人士，每人發放不少於六個月、每月5,000元的短期失業津貼。

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