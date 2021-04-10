【本報訊】本港暫未發現母體傳播武漢肺炎病毒，不過中文大學與八間公立醫院合作研究，發現13名確診並已產生抗體的母親，誕下的13名嬰兒中有12名有抗體，顯示抗體可透過胎盤傳播予胎兒，胎兒的抗體份量可較母親多三成。不過若母親感染時病毒量高，自身抗體水平高，反而會可傳播予胎兒的抗體份量會減少。

嬰兒抗體多三成

中大婦產科學系教授潘昭頤（圖）稱，研究有20名診確孕婦參加，她們今年1月前產子，由確診至懷孕相隔11周至39周，六人產子時仍處於感染階段，未產生抗體，另外14人產子時已康復，故研究只計算該14名孕婦。

該14名孕婦中，其中一人因受感染後兩周便產子，自己來不及製造抗體，故沒有抗體傳播胎兒。其餘13名孕婦誕下13名嬰兒，透過臍帶血檢測發現12名嬰兒有抗體，相信抗體由經胎盤傳給胎兒。全部嬰兒的鼻咽測試結果呈陰性，顯示並無感染武漢病毒。

研究發現，嬰兒的抗體分量可較母親多三成，顯示胎兒於母體傳播抗體上很活躍。但當母親感染時CT值低，即病毒量高，自己抗體量高，反而傳給胎兒的抗體量較少，可能病情嚴重性會影響胎盤傳播抗體的能力。

潘昭頤表示，雖然受感染孕婦的抗體可以傳播胎兒，令嬰兒出生後有一定保護力，但因孕婦感染後早產的風險較一般孕婦高兩成，故孕婦仍必須小心，以免受感染。研究中有一名孕婦小產。

本港現時使用的兩款疫苗中，科興不建議為孕婦接種；復必泰指一般情況下，懷孕接種疫苗並非常規建議，除非該孕婦有極高感染，接種前應諮詢醫生意見。今次研究有助未來研究孕婦接種疫苗後，抗體傳播予胎兒的情況，潘昭頤說：「邊隻針最安全、保護最大，可以防止孕婦感染，同畀嬰兒最多抗體。」