疫情下戲院入場人數大減，閒置的大銀幕及環迴立體音響，搖身一變即成為電競比賽利器。有汽車護理公司近日租用戲院，舉辦港台跨境電競賽車比賽，提供更佳觀賽體驗之餘，同時採用職業級模擬器作賽，冀透過電競為車壇「揀卒」，物色有潛力賽車手。總決賽今日將於網上全程直播。

大銀幕上車影飛馳，引擎聲隆隆響起，正在上映的不是最新一集《狂野時速》，而是極度仿真的電競比賽畫面。「挑戰者盃」亞洲電競賽車錦標賽去年9月舉行初賽，但準決賽因為疫情押後逾4個月，直至昨日終於能夠舉行，場地由商場變成戲院，僅限受邀請人士出席，嚴格按照政府防疫規定，入場人數不得超出總容量75%，並有專人定時消毒清潔座位。

現場觀眾、本身為賽車手的俞志昂表示，電競賽車近年水準大幅提升，無論是真實性抑或畫面，已經非常接近現實中的賽車，「有時我哋喺Facebook睇啲片，都會問究竟係電競定係真係賽車」，尤其今次在戲院舉行，無論是聲效還是氣氛都令人相當投入，「但都係疫情關係啦，如果多啲人（現場觀眾）相信決賽一定係We嘩鬼叫。」專程到場支持參賽朋友的Jacky亦認為，戲院銀幕夠大，能清晰看到圈數、圈速等資料，感覺比透過直播觀賽更吸引。

主辦賽事的香港汽車護理集團總經理劉德章指出，雖然電競可以經網上作賽，但始終真人現身可以確保公平杜絕「代打」，「只要做好抗疫措施、保持社交距離，其實都係相當安全。」而賽事採用職業車手訓練同級的模擬系統，「（遊戲裏）馬力匹數，以至加速比、波牙、制動，都係參照真實賽車再ｍock up入去」，因此選手只要能夠駕馭模擬系統做出好成績，亦能在真實賽事中有好表現，冀透過比賽為香港物色有潛力的車手，表現優異者，「甚至推薦佢去實際嘅賽事」。

有10多年參與電競賽車經驗、今年25歲的Mike，昨日在首輪比賽先拔頭籌獲得分組第一。他稱香港電競賽事本來已經不多，疫情更令比賽機會大減，今次比賽除獎金以外，更有望實際落場，「如果有呢個機會當然想試吓。」年僅11歲的Joyce則是第一次參與電競比賽，自言緊張，但當握住軚盤即有板有眼，獲女子組首輪分組第二名，同樣認為可以參與真正賽車機會難得，「有危險，但係冒險啲好玩，越刺激越好對我嚟講係。」最終兩人分別以公開組及女子組第一名打入總決賽。

根據賽程，每組首五名選手將晉級總決賽，迎戰另外五名台灣代表。優勝者將獨得65,000港元獎金及獎品，總決賽首五名車手同時會獲邀成電競賽車隊隊員，獲車會贊助參加國際電競賽事，並有機會獲推薦參與真實賽車培訓。公眾可在賽會Facebook專頁收看賽事直播。

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