武漢肺炎疫情一波接一波，近日終稍見平穩。復活節假期，泳池、主題樂園等地均重新開業，不過酒吧、卡拉OK及麻雀館等，至今仍未能開業。有麻雀館東主指，過去一年斷斷續續停業逾200日，每月淨蝕數十萬；亦有老員工需借貸度日，為求可盡快復業上班，78歲高齡亦接種科興疫苗，形容「以必死嘅信念搵命博」。

政府去年4月1日，首次刊憲要求卡拉OK及麻雀館停業14日，開展長達一年、斷斷續續逾200日的停業政策，其間橫跨聖誕、農曆新年及復活節檔期。酒吧、卡拉OK、麻雀館業界在復活節假期間發起接力絕食，香港麻雀娛樂公司主席張家寧亦有參與。

堂堂麻雀館東主，紮營坐在政總對開橋底絕食，「夜晚呢，呢度風好大，日頭又好曬，唔係好滋味㗎真係！」自言不及年初甘浩望神父為難民絕食11天般偉大，「我哋真係好卑微」，明言行動是始料不及，「幾個月前我諗都無諗過要行呢步」。但隨停業日子越來越長，便決定與其他仍需停業的業界一同抗議。

張家寧的麻雀館1969年起便在灣仔駱克道開業，2013年從家中長輩中接手管理，同一條街還有不少行家，建構銅鑼灣、灣仔一帶的夜生活風景。最初政府的新聞公報，要求麻雀館停業14日；怎料墮入「14日輪迴」，往日風光日子不再，變成月蝕數十萬，張形容「未試過蝕得咁淒涼，沙士都無咁淒涼。」

除了小部份會計及清潔員工外，麻雀館的員工均停薪留職，老員工就更被殺個措手不及。廿多歲入行、今年60多歲的禮哥，是麻雀館經理，每個停業的14日，禮哥都做好準備參加檢測，好讓麻雀館復業後可即時復工。

「佢話打疫苗，我就一早嗱嗱聲去報咗去打疫苗喇！我都唔驚啲乜嘢。」問及是何種疫苗，禮哥答得爽快，「科興囉！我過幾日打第二針喇！」張家寧補充，他店內大部份員工為了盡快復工，均決定接種疫苗，「有啲老臣子話，我想開工，我搵命博都唔怕，有個78歲都打埋科興，你諗吓我哋……以一個必死嘅信念去希望復業」。

不過禮哥的願望仍未實現，麻雀館多月來未復業，禮哥形容生活變成「瞓醒覺就淥個公仔麵食吓，去公園行吓。」沒有薪金之餘儲蓄亦將近耗盡，近日要向親戚借五位數現金周轉，「又要交租、燈油火蠟、煤氣電費……嗰啲唔爭得㗎嘛！」

麻雀館較年輕的員工，亦同樣面對財政困境。40歲的康仔，形容現時是「望天打卦」，工種難以轉工，金錢上靠同居女友協助，「以一個男朋友或者一個男性嘅角度去諗，始終都叫做攤大手板，唔係咁好。」

眼見不少地點如主題公園及泳池泳灘，在復活節假期已正常開放，甚至逼滿遊人，張家寧指「泳池個感染機會係一定大過酒吧同麻雀館，麻雀館完全無試過大爆發，我覺得有啲唔公平。」過去張家寧曾先後兩次與政務司司長張建宗會面，換來結果是張建宗表示理解及同情，但麻雀館仍未能復業。

為做好準備重新開業，張家寧指進入麻雀館的客人需以安心出行或填表登記，填表者亦需在遮掩身份證號碼的情況下，確認客人填寫名字與身份證相符，「唔係填米奇老鼠」。每位客人入場時亦需先以消毒搓手液搓手，店員亦會在客人打麻雀前，先以消毒劑清潔麻雀。張家寧指，業界只希望盡早復業，亦希望政府可以作出停業賠償。

食衞局回覆《蘋果》指，會不時檢討措施，亦會與業界保持緊密溝通。至於長時間要求麻雀館停業的原因為何，局方就沒有正面回應。

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