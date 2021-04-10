雖然阿里被開出182億元人民幣（約216億港元）的罰金已打破中國反壟斷開罰記錄，但是對比起外國互聯網龍頭Google「被罰史」還有一段距離。Google近幾年來被歐盟開出的罰金加起來已經超過82億歐元（約759億港元），另外還要面對美國多個州分指控的反壟斷訴訟。

facebook陷美訴訟

2017年，Google格價購物服務成為該企業首個被開刀對象，當時歐盟指Google將自己的格價購物服務放在一般搜尋結果上方，卻將其他格價購物服務混入搜尋結果之中，是濫用壟斷地位，故罰款24億歐元（約221億港元）。

翌年，Google又被歐盟指在Android系統綑綁Google服務及壟斷搜尋引擎市場地位，重罰43.4億歐元（約402億港元）天價。

到了前年，歐盟再指Google濫用主導地位，排擠互聯網廣告服務領域的競爭對手，罰款14.9億歐元（約138億港元），Google對這次罰款向歐盟法院提起上訴。

不單歐盟，美國不同州分及部門自去年10月起對Google提起反壟斷訴訟，當中最先的為司法部及11個州在去年10月入稟控告Google濫用優勢，阻礙對手競爭，以保持市場壟斷地位。

另外，美國聯邦貿易委員會（FTC）及48個州分去年對facebook提出反壟斷訴訟，指facebook在2012年起先後收購Instagram和WhatsApp，以建立一個反競爭的社交網絡環境。

《華爾街日報》/BBC