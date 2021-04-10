【本報訊】阿曼於2018年患上的Wells syndrome，又稱「嗜酸性蜂窩組織炎」（Eosinophilic cellulitis），患病率不足100萬分之1。本報曾向多名專科醫生查詢，發現目前本港對此病所知甚少，醫管局對有關病人數字並無統計。

根據外國資料，Wells syndrome患者會出現皮疹，其後更會出現皮膚痕癢及灼熱感。皮疹呈凸起、紅色甚至大範圍腫脹，皮疹可能反覆出現，持續數年之久，亦會翻發。此症患者可能同時出現哮喘、關節痛、發燒等。治療此病，一般使用類固醇、抗生素、免疫抑制劑。

阿曼於2019年患上的過敏性肉芽腫血管炎（Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis，簡稱 EGPA），該病是一種自體免疫系統疾病，由於錯誤地攻擊身體內的血管組織而導致病變。

風濕科專科醫生吳善巍解釋， EGPA患者通常有哮喘病歷，發病時會出現氣喘，而且全身皮膚痕癢，甚至出現皮疹，尿蛋白偏高，亦可能伴隨手腳麻痹。吳善巍引述外國統計，歐洲每10萬人約有1人患有此病，常見發病年齡由40歲至50歲。吳善巍指醫生一般會以類固醇初步治療血管炎，必要時會用高劑量類固醇來控制病情。當醫生進一步了解病情時，會同時使用免疫抑制劑。惟吳善巍提醒，長期使用高劑量類固醇及免疫抑制劑會出現體重增加、脫髮、停經、肝酵素上升及情緒不穩等。

對於阿曼於約20歲確診哮喘，2018年患上Wells syndrome，一年後再確診EGPA，吳善巍不排除前兩者皆屬EGPA的前期病徵。他指，EGPA引起的併發症足以致命，吳曾於公立醫院接觸一名EGPA患者，最終併發腦出血死亡。