一到春天，潮濕多雨的天氣總是十分惱人，經常會使人怠倦乏力、提不起勁，容易感到頭昏腦脹、渾身痠痛，而且更會影響腸胃功能。

根據中醫「天人相應」的主張，大自然環境的變化會影響着我們每個人的身體機能，有着春生、夏長、秋收、冬藏的規律。踏入春天，陽氣升發，萬物開始復蘇，天氣開始回暖，動植物的生長速度加快，而人體的新陳代謝亦會相對活躍。不過由於嶺南地區在春天普遍潮濕多雨，於是陽氣升發的過程容易受到濕氣的壓抑。再加上濕為陰邪，易傷陽氣，且濕性黏滯重濁，會妨礙氣血的運行，這些因素都會影響人在春天特別容易感到昏昏沉沉、睏倦乏力，沒精打采。這種現象，俗稱「春困」。

當一個人受到多雨潮濕的天氣影響以致出現不適，此時屬於自然現象「六氣」中的濕便會成為致病因素的「濕邪」。濕邪對身體的影響相當廣泛，濕邪侵襲身體的位置不同，臨床上會有不同的症狀表現。濕邪在表，會令人感到疲倦乏力、身體浮腫、較難出汗；濕阻經絡，可引起肌肉痠痛、四肢重墜；濕留關節，會令關節活動不靈活；濕阻脾胃中焦，可引起食慾不振、腹脹、大便稀爛不成形。

除此之外，頭重頭脹、視物模糊、小便混濁、女士的白帶增多也與感受濕邪有關。受濕邪影響者之舌象，常見舌體胖大腫脹，甚至腫得舌邊滿佈齒痕，觀察舌苔時可見舌苔厚而滑膩，當中顏色偏白者為寒濕，偏黃者為濕熱。

根據身體感濕的不同機理，祛濕的方法亦有不同。常用的祛濕方法，包括「發汗」和「利小便」兩大類，前者通過發散的方法，把濕邪由體表驅逐到體外，常用藥如佩蘭、厚樸、豆蔻；後者通過促進小便排泄的方法，祛除身體內部的濕邪，常用藥如茯苓、澤瀉、薏苡仁。針對因脾胃運化飲食和水液的能力欠佳而產生的濕邪，需要配合健脾扶正燥濕，常用藥如淮山、白朮、扁豆。在祛濕藥的選配中也要考慮濕邪所在的部位而選擇相關的祛濕藥物，如濕在筋骨關節時會使用有舒筋活絡、化濕作用的藥物，如絡石藤、秦艽，濕熱下注而出現尿黃、尿濁時會使用有清熱利濕通淋作用的藥物，如萆薢、金錢草等。

在春季要預防感受濕邪，日常飲食方面宜少吃寒涼生冷、油膩、甘甜的食物，以免有損脾胃功能而助濕生痰。不宜暴飲暴食，或大量食用難消化、容易產氣的食物如果仁、米粉、即食麵、豆製品等。在起居生活方面要注意在潮濕的日子宜保持適量的運動，使身體機能活躍，有助化解濕邪，忌久坐久臥。熱敷或泡熱水浴也有助鼓動氣血運行和提升身體機能，有一定的驅濕效果。

撰文：註冊中醫師邱宇鋒

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