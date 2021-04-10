【本報訊】47名民主派人士因參加初選被控串謀顛覆政權罪，至今只有11人獲准保釋，其餘36人還柙逾月，親友風雨不改探望。劉頴匡女友黃于喬日前到收押所探望，她透露，劉還柙期間有留意bitcoin走勢、大阪府樓市投資，而劉早前屙嘔不適，現已康復。立法會前議員張超雄前日探望岑子杰後引述岑稱「坐監就係社會運動！」而毛孟靜友人指，毛還柙期間瘦了3公斤，甚為掛念家中愛犬。

黃于喬上周四探望劉頴匡後於facebook發文指，劉於收押所有留意bitcoin走勢、大阪府樓市，「雖然唔知為乜，因為佢又冇錢又冇自由，不過至少都叫做與時並進」，又指劉早前屙嘔，現已康復，精神良好。黃于喬特地將頭髮染成粉紅色，「15分鐘過後，佢依然絲毫沒有察覺，好感恩佢依然係佢」。

岑子杰：坐監就係社會運動

前立法會議員毛孟靜已被還柙個多月，其友人透露，毛還柙期間消瘦3公斤，需要服藥，亦想念愛犬，「毛孟靜很掛念Marble，想着Marble一定在家中找她」。毛又向動物界的朋友問好，希望他們「掛住毛孩、掛念我們動物界」。

前立法會議員張超雄前日偕李卓人探望岑子杰，身陷囹圄的岑不忘開玩笑稱，「現在係區議員面見市民時間」。張超雄擔心被送往監獄的戰友將越來越多，岑卻處之泰然，認為「坐監就係社會運動！」，張超雄慨嘆「牆內失去自由的，卻能以良心犯的身份苦行，他們的受苦本身就是一種抗命」。