教育局局長楊潤雄在網誌歸咎前年的反送中運動，令逾萬名師生被捕，才令政府「痛定思痛」硬推國安教育。他又以「中國」於歷史上受列強壓迫等的種種「變革」，到今天成為世界第二大經濟體為例，多番強調國家安全的重要。局方已去信全港學校，建議校方趁首個「國家安全日」在4月15日舉行之際，多舉行升掛國旗和區旗及奏唱國歌等儀式，提高學生的國民意識。

楊潤雄於教局專欄發表文章，宣傳將於周四（15日）舉行、即港版國安法實施後的第一個「全民國家安全教育日」（「國家安全日」）。楊潤雄稱，全港市民均應重視及積極參與相關活動，而學生亦應明白，在得到國家的「大力支持」下，要肩負起維護國家安全的責任。他亦表示，教育局會以「多重進路」方式，支援學校將國安教育與不同科目連繫結合，讓學校在課堂內外推動國家安全教育。

楊潤雄以中國於歷史上經歷受列強壓迫等的種種「變革」，到今天成為世界第二大經濟體為例，多番強調國家安全的重要性。而教育局為推動國安教育，會繼續以不同方式支援學校，包括發出課程文件、提供教學示例、為教師提供相關培訓等。他續稱，局方已去信全港學校，建議校方趁「國家安全日」之際，應多舉行升掛國旗和區旗及奏唱國歌儀式等活動，以提高學生的國民意識。

楊亦將政府硬推國安教育的因由強行歸咎於前年的反送中運動，他指當時「港獨」、暴力及違法行為不斷在社會及網絡上蔓延，而最終有超過一萬人、包括教師及學生被捕，令人痛心。他又認為，這段經歷對於他和其他教育界同工來說仍記憶猶新，故局方須痛定思痛，從根本着手，在社會文化及學校教育中加強對國家觀念、國民身份及國家安全的認識及支持。

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