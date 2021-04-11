黃店阿布泰生活百貨，日前被海關大規模扣貨，巿民為了表達對海關選擇性執法的不滿，來到各區的分店「遍地開花」，令分店外出現人龍的「阿布泰現象」。事過兩日，巿民的熱情及憤怒仍未消減，仍有大量人流到不同的分店光顧，令本來舖面積較小的阿布泰分店外出現人龍。

阿布泰位於荷里活廣場的分店，下午3時左右，有約30人的人龍在店外排隊，有途經的巿民乎不太清楚發生甚麼事，「咩料呀，有豬肉分呀」。

諷海關「公關做得幾好」

不願上鏡的香港人先生，在阿布泰外排隊時，播放歌詞版的《願榮光歸香港》，有一起排隊的巿民感動稱「多謝」。香港人先生指，自己只是「鐘意聽歌啫」，更笑指自己只是好像「巴士啲廢老」，將自己喜歡的歌播放出嚟。他又強調自己不是在「煽動」他人，指「好多歌詞嘅內容，係任人去詮釋㗎啫」。在日益減少的言論空間，他呼籲港人不要因恐懼而作自我審查：「如果係咁擺紅線，咁我哋防唔到㗎嘛」，又指希望「可以喺安全嘅範圍裏面，去自己保持住自己嘅心境」。

街坊李先生連續第二天來到阿布泰，昨日購買「香港製造」的口罩後，今日又再買泰國特色零食，指是要支持阿布泰。對於今日分店外仍有人龍，他直言沒有料到港人的毅力：「ok（開心）㗎其實，估唔到我哋都仲咁（堅持），無諗過㗎。」

他昨日來到購買印有「香港加油」標誌的紅酒，指是想在還有這樣的自由時支持：「唔知聽日咩事㗎其實，真係，所以盡量支持吓囉，難得（仲）有機會⋯⋯（透過消費支持係）唯一可以做嘅嘢囉，同埋合法㗎嘛。係㗎，好多嘢都唔可以做，咁依啲，買嘢咋嘛。」有網民笑稱，海關的執法「幫倒忙」，為阿布泰免費作宣傳，他則笑稱「公關做得幾好呀！」

「連會員都做埋」

不願上鏡的秦先生購入多盒「香港製造」的口罩，看到長長的人龍，同樣沒有料到有如此長的人龍，相當感動。他在來到前，沒有特意看還有甚麼貨品售賣，稱自己純粹是想來到阿布泰消費，支持阿布泰：「其實我都無特別上網睇阿布泰仲有咩貨賣，幫番啲黃店。」他又笑言，自己「連會員都做埋」，以後會更常光顧。

周日的康怡廣場，人流本來已不少，阿布泰的分店鄰近電梯，不時有帶着年幼子女的父母經過。充滿好奇心的兒童，不時會問父母為何店外有長長的人龍。有小朋友因為等候多時，問媽媽為何要排隊，母親回答稱「好多人都想好想幫襯、支持依間店囉，因為依間店嘅老闆叔叔做咗啲好正確嘅嘢」。有年輕媽媽經過時，主動停下向年幼的兒子解釋阿布泰被海關大舉搜查之事，其後小朋友主動問母親是否可以進內「幫襯」，指想要支持「啱嘅嘢」。

「筋肉人」先生，來到阿布泰買了逾1,300元的貨品。他平日戴的中碼口罩缺貨，即使不知道是否合用，亦照樣購買多盒大碼口罩：「其實唔知（啱唔啱戴）㗎 ，咁總可以畀人嘅」，指來阿布泰的巿民，其實重點不在購買貨品，而是在於支持被打壓的阿布泰：「我諗大家都會相信，買乜嘢唔係重點。」

盼林景楠及港人「撐住」

他對海關的選擇性執法相當不滿，指「唔可以淨係對一間㗎嘛，應該每一間都查，如果係每一間嘅問題，就每一間執法。」看到「懲罰」阿布泰的人龍，他說很感動，坦言沒有預料到港人的堅持，「喺唔同嘅情況，好似好難再有機會喺啲大嘅事上表達，係啲小事上，都見到大家唔會灰心、唔會放棄。我覺得係會聰明去做囉，你硬碰硬未必得，希望有啲小事上面都會願意去支持、表達咁樣啦。」

他不贊成「抗爭運動已死」的說法，指「我諗大家都唔會唔記得大家所堅持嘅係啲乜嘢，同埋係任何嘅情況之下，都會用番自己嘅方法，去將自己未必可以好直接表達到嘅諗法或者追求去堅持」，又指只要理念沒有改變，大家仍然可以堅持下去，寄語港人加油。

盧先生早幾天因為要上班，未有來到阿布泰購物，今日一放假，旋即來到阿布泰支持。排隊約半小時，他指自己是要來做「環保嘢」：「睇吓有無啲無中、英文標籤嗰啲，因為我識泰文㗎嘛，環保呀嘛，唔好浪費」。被問及對海關早前執法的看法，他則冷笑指「無嘢講」，又指「懲罰」黃店是各有各做法：「各有各做法，每人心中都有自己一套」，寄語阿布泰老闆林景楠及港人「撐住」。

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