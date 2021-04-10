經歷超支16億元、捲入仲裁糾紛，位於大樹灣的水上樂園延誤4年終於見到工程終點，現仍待屋宇署批出入伙紙，預期最快8月開幕，估計每年支出達3億至5億元。海洋公園聘請有豐富水上樂園營運經驗的余柏逸（Bryan Fish）出任執行總監，為香港第一個四季開放的嬉水設施掌舵。他受訪時坦言疫情是公園開幕的最大挑戰，但基於設施性質，料開幕後不會如一般文娛場所禁止飲食。

現時坊間多個場所如戲院、劇場均以防疫為由嚴禁場內飲食，海洋公園亦禁止遊客在指定區域外進食。不過水上樂園場內小食部、餐飲售賣區將於開幕後營運。余柏逸解釋，這是全球水上樂園的常見做法，因玩水極耗體能，部份滑梯須攀樓梯上山，故須容許飲食，「我們希望遊客盡量逗留較久，若禁飲食補充體能，就很難做到這點。我們也不想見到有人因無法飲食玩到虛脫」，他續指，因應疫情，場內設施包括水質的衞生清潔標準嚴格，相信不會有太大健康風險，亦盼遊客享受玩樂之餘也要尊重他人，「我猜沒有人想玩水時見到熱狗吧。」

另一項防疫必備品口罩，余柏逸表示正在採購合適水中使用的款式，亦正參考全球其他水上樂園疫下營運的經驗，雖然其願望是遊客不必戴口罩玩水，但距離開幕仍有數月，樂園會仔細研究防疫對策及緊遵規例確保泳客安全。

應徵救生員毋須拯溺資格惹爭議

樂園正招募近400人手，職位涵蓋救生員、保安、款待等，不過毋須專業拯溺資格亦可應徵救生員引來網民熱議。余柏逸指諳水性者皆可應徵，招募反應理想，他認為樂園重視遊客的安全與體驗，每個崗位都有份締造遊客回憶，直認員工有熱誠和態度更重要，「技巧可以培訓，卻很難培養個性」，他補充，本港救生員不足，水上樂園可培訓合資格救生員為行業添新血，毋須與坊間互搶人手。

余續指，短期內會公佈票價，對於會否有分時段例如全日、下午不同收費入場，他不置可否，稱開幕初期希望票務盡量簡便，不過會仿效酒店分旺淡季兩種票價。

水上樂園有27項設施，包括人工泳灘、有8款浪形的戶內及戶外造浪池、衝浪設施、八線彩梯、多款刺激滑梯等。為保全年運作，戶外設施多已添置暖爐照射及有玻璃窗擋風，主建築大樓巨門可開關確保冬暖夏涼。除了基本入場門票，餐飲零售、租用儲物櫃等都是另外收費，園內帳篷度假區亦會按空間收費，遊客可付費租用向海的帳篷休息，想再多一點私隱則可加錢升級去貴賓區，享用具按摩功能的無邊際泳池（Infinity Pool）和更大的帳篷。毗鄰的富麗敦海洋公園酒店預計今年底至明年初開幕。

記者：袁楚雙

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