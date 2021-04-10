【本報訊】引起爭議的兒童遊樂場位於啟德海濱長廊，今年2月中正式開放。來往該處的公共交通工具選擇少班次疏落，沿路違例泊車問題亦嚴重，前往兒童醫院隨時遇上交通擠塞。有病童家長慨嘆醫院一帶交通配套不足，無法承載現時大增的人流。

民政事務署2018年公佈展開香港兒童醫院旁的海濱長廊工程以配合啟德發展計劃，期望可提供休憩設施給醫院訪客及市民使用。工程造價約為8,220萬，興建設施包括一個兒童遊樂場、園景區及附屬設施等。

家長促打擊違泊

長廊建成後吸引大批遊人到訪，交通配套卻未如理想。現時共有三條巴士及五條小巴路綫途經兒童醫院，但其中來往醫院及油塘與秀茂坪的專線小巴90A及90B每20分鐘才有一班，前往觀塘的九巴5R線更只在周末及公眾假期提供服務。

Jayco的兒子患有先天性心臟病，須定期到兒童醫院覆診，他批評醫院的交通配套不足，「呢排等多幾班先上到，20分鐘一班喎，前幾日啲違泊仲搞到我塞咗45分鐘啊，好彩唔係急」，要求有關方面增設交通專線及加密班次，並打擊違泊問題。

香港遊樂場協會總發展主任（策劃及研究）溫立明指出，休憩用地須根據城規會的準則發展，「政府做法唔會睇係咪有醫院，係睇土地用途，所以好難限制個遊樂場淨係畀醫院嘅小朋友」。但他強調政府有責任改善交通配套，以配合市民需求。

運輸署回覆稱，已提醒專線小巴90A及90B的營辦商留意乘客需求，有需要時將加密班次。