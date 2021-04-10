【本報訊】上月30日百佳網站突然出現購買嬰兒用品類產品的折扣大優惠，當日傍晚時有市民收到百佳電郵指因系統故障，受影響媽咪的定單遭取消。昨日再有被「cut」媽咪竟獲送貨，拒收貨後翻查信用卡紀錄竟發現已被過賬，再向百佳追問才獲退錢，質疑安排混亂。

事主轟至今未獲回覆

事主林小姐上周收到媽媽谷瘋傳百佳折扣活動，遂下了兩張同是333元的定單，惟發現百佳收錯錢，隨即詢問。她指當時付款過程慢，「load咗好耐，媽媽Group啲人都話好慢，咁我就screen cap咗個紀錄」，未幾發現定單沒有提供購物滿200元，另加50元運費即減200元的優惠，仍收取333元，她發電郵及致電百佳。

可是「打咗好耐先打得通百佳個電話號碼。之後有位女同事回覆話，今日關於呢個code嘅所有order會取消。」她以為定單已取消，幾日後亦收到定單取消，可是上周二突然收到送貨通知，她解釋定單已取消拒絕收貨，對方亦要求林通知百佳。

昨天她發現信用卡被扣333元，質疑定單被取消仍收款，致電百佳質詢要求書面回覆，她指當時百佳指因公眾假期，書面回覆會較遲，但至今她未收到回覆。

百佳昨回覆本報指，上周三回覆提到會向受影響顧客安排50元電子禮券，但市民要本月4日或之前再次下單才獲禮券。百佳又稱網店系統出現故障致部份推廣無法進行，百佳已即時修復問題，對受影響市民致歉。