英雄被困筲箕灣，不知何日到中環。這句說話怎樣來的呢？話說從前筲箕灣對外陸路交通相當差，只靠舢舨出入中環，所以有此說。又因為身無分文來到這裏被困，真的分分鐘餓死人，所以又叫餓人灣。電車在1904年誕生成為拯救筲箕灣的救星，才真正將筲箕灣與港島中心的維多利亞城連接起來。

筲箕灣一名則不是賣筲箕而起，而是因為海灣呈筲箕形。明朝萬曆年間刊行的《粵大記》，沿海圖即標有「稍箕灣」。不過另有傳說指，南宋末年有名叫張進的人隨水軍途經此處，但不慎將家傳筲箕跌進海裏，從此這地方即被稱為筲箕灣。如果他跌的是五個髮夾，不知會否被稱為五連髮夾灣呢？

有西灣河的西大街，相對應就有筲箕灣的東大街，不過東大街並非普通一條街道。筲箕灣從前是漁民樂土，漁民上岸購物被特別地俗稱為「埋街」，意指埋岸去街市。所以「東大街」其實是東邊市場的意思。

至於愛秩序灣之所以叫愛秩序，是否源於這裏居民都很愛秩序呢？恰恰相反，愛秩序灣在開埠之初是英兵軍營，早年英兵水土不服、士氣低落，經常酗酒毆鬥，這時候來了一位皇家工程師Edward Aldrich少校，到埗後整頓軍紀，將「害群之馬」調到偏遠的阿公岩，又訂定軍律、加重刑罰，從此知法犯法的「制服人員」便大大減少。當海灣在1845年以Aldrich的名字來命名時，中文取名愛秩序灣以同時紀念他個人和功績。

鳴謝 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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