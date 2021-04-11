德國BioNTech復必泰mRNA武肺疫苗恢復接種以來，預約與接種數字一直高於中國科興滅活疫苗。政府周日（11日）晚上公佈4月11日的疫苗接種數字，單日有約3.2萬人接種BioNTech復必泰疫苗，當中16,500人打第一劑，15,400人接第二劑。

至於中國科興疫苗，單日共有11,300人接種，其中8,800人接種第二劑，僅2,500人接種首劑科興，創4月以來科興首劑最低，亦是科興在港開打45日以來接種首劑科興最低。

截至今日零時零分，過去24小時共有13宗送院個案，包括2宗科興。其中9人已經出院，3人留院，一人不遵從醫生勸告自行出院。其中一人接種首劑BioNTech後抽搐及失去知覺，須留院觀察。

BioNTech單日接種人數較科興高近三倍

疫苗接種計劃展開以來，截至周日（11日）已第45日，累計共接種約834 800劑，其中578,900人已接種第一劑疫苗，255,900人已接種第二劑。

累計已接種科興第一劑人數為348,600；已接種科興第二劑人數則為146,700，合共495,300人。

BioNTech方面，累計已接種首劑人數為230,300；已接種BioNTech第二劑人數為109,200，累計合共339,500人。

雖然科興與BioNTech累計接種人數仍有一段距離，惟連日來單日接種及預約數字，均反映越來越多人選BioNTech而捨科興。截至11日晚上8時，過去24小時，約有43,200名市民接種疫苗，當中11,300人接種首劑及第二劑科興；有31,900人接種首劑及第二劑BioNTech。單日接種人數，BioNTech較科興高近三倍。

科興首針接種人數創單日新低

若以接種首劑疫苗計算，科興周日單日只有2,500人接種第一針，包括2,300人在8間社區疫苗接種中心接種，約200人是在參與計劃的私家醫生和診所接種，創科興在港開打以來，首針接種人數單日新低。對上一次單日首針新低為4月6日，只有2,700人接種。

在科興首劑開打第17日、即3月14日 ，單日有7,900人打首劑，累計157,200已接種科興首劑；4月11日，即科興第二劑開打第17日，單日有8,800人接種第二劑，累計146,700接種第二劑，即共約10,500人甩底，累計甩底率有7%。

BioNTech首針接種人數創單日新高

BioNTech接種情況則與科興相反，截至11日晚上8時，過去24小時已接種BioNTech第一劑人數有16,500，接種第二劑BioNTech人數則有15,400，單日累計31,900人。

BioNTech在港自3月10日正式公開接種，首日（上月10日）有5,900人打首針，至上月19日升至單日有15,700人接種首劑；其後BioNTech一度停打，至4月5日恢復接種，單日首劑由復打的5,200人，升至周六（10日）的12,900人。周日再創單日新高，有16,500人打首針BioNTech，情況與科興單日首針創新低相反。

至於在8間社區疫苗接種中心接種科興的「甩底率」約為3%，21間社區疫苗接種中心接種BioNTech「甩底率」約為4%。周日預約科興只有約1,800人，預約BioNTech則有6,500人。

13宗針後不適送院個案 2宗涉科興

截至今日零時零分，過去24小時共有13宗送院個案，其中9人已經出院，3人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

須留院觀察3人為2女1男，均為接種BioNTech首針。58歲女子在聖保祿醫院接種後感胸部不適，送律敦治醫院，治療後留院觀察；47歲女子亦於聖保祿醫院接種首劑BioNTech，感胸部疼痛及原發性高血壓，送律敦治醫院，情況穩定，留院觀察。

35歲男子於教育局九龍塘教育服務中心接種首劑BioNTech，其後抽搐及失去知覺，送伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。

13宗個案中，4人感胸部不適或心悸，4人高血壓，2人暈眩。

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