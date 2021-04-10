【本報訊】武肺疫情放緩，家長終可帶子女到遊樂場「放電」，位於啟德海濱長廊的兒童遊樂場最近成為野餐熱點。不過遊樂場位置毗鄰香港兒童醫院，有人在社交平台反映，遊樂場的歡樂情景會令病童及探病家長感到難受，「希望大家盡量唔好去」，旋即引起爭議。昨日所見，啟德兒童遊樂場的確人山人海，歡快氣氛與旁邊的醫院成強烈對比。有兒科醫生說，明白家長對病童情緒的緊張，但建議應以正面思考輔導子女，以免影響病情。

家長Candy Law在fb發文指出，近日有KOL大力宣傳位於啟德海濱長廊的兒童遊樂場，導致大批家長兒童湧往遊玩。她批評人流增加不但影響交通，更使病童及家長十分難受，「香港唔係得呢一個公園，而病童係得呢一個風景可以睇」，呼籲大家選擇其他公園。

親子KOL：冇必要為打卡入去

其後再有親子專頁討論事件，其中家庭攝影師Dicky在專頁發文，表示有不少病童長期與病魔搏鬥，「望住出面好多小朋友喺度嘻嘻哈哈，自己周圍都冇得去，可想而知對心理影響有幾大」。

病童家長Kiana亦向本報反映，遊樂場的情景影響她及兒子的情緒。她的兒子今年五歲，因患有先天性心臟病成為醫院常客，更已經歷三次大手術。她慨嘆：「小朋友會問，點解我唔可以喺樓下公園玩呀？點解我要住喺呢度？」令她心痛，冀外界體諒病童及家長的心情。

不過「同理心論」並未得到廣泛認同，網民形容他們想法自私，不讓他人幸福。Dicky回覆本報查詢時則反駁：「其實香港有咁多地方去玩，點解一定要去呢度？其他地方你都可以開心啫，咁真係冇必要為打卡而入去喎。」

記者昨日前往啟德兒童遊樂場了解，下午約有200家長及子女遊玩，部分設施如火箭滑梯、韆鞦等大排長龍，更有人設置帳篷在附近露營野餐，長廊人山人海。遊樂場位處的長廊外是祥業街迴旋處，有約20輛私家車違例泊車，部份已被警方抄牌，前往醫院的專線小巴亦大多客滿。

家長陸小姐攜同五歲兒子到場遊玩，對於病童家長的感受表示理解，「小朋友會覺得點解冇得落嚟玩，影響到唔開心」，希望他們早日康復。不願上鏡的家長Grace質疑政府規劃不妥：「醫院隔籬有個公園都有啲奇怪，規劃都幾差，仲多人到好似淪陷咁。」

醫生促正面思考疏導情緒

兒科醫生李家仁指出，兒童醫院的病童大多患長期病，病童家長想法雖過度保護，明白他們的緊張及壓力。他認為家長應持正面思想輔導子女，「例如你好返就可以一齊去玩喇咁，心平氣和慢慢疏導」。

香港兒童醫院發言人回應稱，啟德海濱長廊屬於政府公共設施，並非醫院範圍，院方在疫情下一直為病童安排活動，包括派發禮物包及慶祝節日等。康文署則表示，遊樂場今年2月中正式開放，現時暫沒有因應人流而更改其運作及地點的計劃。