【本報訊】黃店阿布泰國生活百貨上周遭海關指多款沐浴露及清潔劑未貼中英文警告標籤涉嫌違法扣貨拉人，過去兩日全港市民除了「大懲罰」阿布泰，亦在其他連鎖店大搜查，發現貨架上不少同類貨品未貼中英文標籤涉嫌違規，向海關舉報卻未見執法，感到不滿。記者昨發現DONKI、價真棧、百佳旗下fusion、萬寧等多間連鎖店同樣違規，追問海關會否執法，海關僅稱會了解，如有發現會執法。

海關周四搜查阿布泰旗下分店及貨倉，翌日海關總貿易管制主任陳國雄舉行記招解畫稱：「除了涉事的連鎖零售集團外，海關也巡查全港多個零售點，暫時也未發現市面上有涉案產品出售。」但過去兩日本報發現不少同類連鎖店亦有售未貼中英文標籤的清潔劑，海關大陣仗搜查阿布泰被質疑選擇性執法，未向同樣違規店舖執法。

被揭發即將貨品下架

有人形容過去兩日有如「全民中文標籤檢測日」，昨晨10時市民曾先生巡視長沙灣一帶商店，發現大生生活超市出售的日本獅王漂白水、Tide洗衣粉及Cif清潔劑等均未貼中英文標籤。他拍下照片後致電政府熱線1823向海關舉報。

另外，有市民指出在沙田禾輋廣場大生生活超市發現貨架放上寫有「不出售」的紙牌，本報記者到場發現紙牌已被拿走，但附近貨架仍有多款沒貼中英文標籤的進口清潔用品發售。店舖經理指「嗰啲因為公司暫時未有（標籤）吖嘛」，惟數分鐘後經理要求員工將相關貨品下架。

本報前日發現優品360、日本城及759阿信屋有貨品未貼中英文警告標籤，昨晨在荃灣大型連鎖店DONKI發現職員將標籤貼在貨架上的清潔劑，當時部份貨物已貼標籤，但其他放在紙箱的清潔品則未貼標籤。

荃灣川龍街及沙田中心價真棧至少11款消毒及個人護理用品未貼中英文標籤，但仍放在貨架。川龍街分店貨架上至少三款洗衣液、兩款洗潔精、兩款消毒液、一款衣物柔順劑及一款洗頭水未貼中英文標籤。有女主管解釋：「唔係照賣，公司今日先嚟（標籤），叫我哋黐，要逐個黐，我哋照公司指引做嘢，有標籤就可以賣，對number黐上去。」價真棧中環分店亦有不少護膚品未貼上標籤，大多屬日本進口貨品。

深水埗商場V Walk的fusion、萬寧和莎莎都有出售沒有中英文標籤的沐浴露、洗手液、防曬乳和嬰兒產品，涉及至少14個品牌，主要為日本和韓國牌子，貨品仍然上架出售，未見有職員處理。

記者昨晚在旺角西洋菜街的卓悅及龍豐藥房發現當眼處擺放多款不同外國牌子的清潔用品及洗手液等，部份亦沒中英文警告標籤。

對於市面不少零售店舖同樣涉違規出售無中英文警告標籤貨品，但遲遲未見海關行動，本報昨再向海關查詢會否執法，以及接獲多少市民舉報，惟海關未有正面回覆，僅重申「正作出了解，如發現有違例情況，會採取適當的執法行動」。