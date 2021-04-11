英國政府更新以BNO身份申請簽證的指引，在新指引下，BNO持有人的配偶或伴侶，以及未滿18歲的受養子女於特定情況可以分開申請簽證，即父母其中一人希望先到英國，另外一人可之後攜同子女赴英。

港版《國安法》下，不少港人帶同子女移民。持有BNO身份持有人和相關家庭成員一般需要一同申請簽證。不過，英國內政部最新公佈的指引中列明，以BNO簽證移居英國的港人，在英國逗留期間所生的子女將獲與父母同等資格，至於申請者獲發簽證後認識的新伴侶，只要符合受養伴侶要求，對方亦可前往英國。

新指引同時指出，BNO持有人的配偶或伴侶，以及未滿18歲的受養子女於特定情況可以分開申請簽證，即父母其中一人若希望先到英國，之後由另一人帶同子女赴英，兩人可以分開申請簽證。

根據現行規定，持有BNO身份持有人及其家庭成員留英期間不可獲取公共福利，但新指引列明，如果獲發簽證者處於赤貧情況，或面臨赤貧的風險，他們可以申請放寬規定。

此外，英國政府亦修改規定，指BNO簽證持有人若同時持有香港特區護照，在英國不需要到警局登記。現時原本持香港特區護照者，即使持有BNO都須到警局註冊。

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