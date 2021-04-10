閹割香港選舉制度的法案周三將提交立法會首讀，地區分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會將由地區諮詢組織「升格」，有機會成為特首選委。民政署去年公佈3個委員會的委任名單，分區委員會、滅罪委員會早已淪為建制俱樂部，只有13區的防火委員會仍保留民主派參與。而防火會的民主派委員中，約1/3都向《蘋果》表示，其任期截至上月31日已經屆滿，民政處至今未通知續任安排，他們普遍對再獲委任不樂觀，相信政權為提高安全系數，防止民主派有機會在選委會選舉中發聲，要將民主派在防火委趕盡殺絕。

記者 陳嘉裕

翻查資料，政府自1998年起先後在18區成立地區防火委員會，目的是推動、宣傳防火意識和教育區內居民防火安全的重要性。民政署過去都會邀請區議員加入防火委員會，無分黨派，如大埔區議會現任副主席劉勇威，2017年起已經是當區的防火會委員，沙田區民主派區議員趙柱幫、觀塘區議會副主席民主黨莫建成都在上屆起獲委任加入。

其實18區委任公職的標準不一，部份地區的民政專員會先諮詢區議會主席，再協商出加入防火會的議員代表，有地區則由民政專員全權負責，委任名單沒有民選議員。

根據2020至2021年度的防火會名單，全港18區共有470人獲委任。其中西貢、荃灣、中西區的防火委沒有民選議員，南區則只委任了自由黨的梁進（南區區議會17名區議員中，只有2名屬建制派）、灣仔就只有香港島各界聯合會李碧儀。

至於其餘13區的防火委就各有1至4名民主派議員，合共29人，佔整體委員人數百分之6。以沙田為例，34名委員中只有2名民主派現任議員，該會主席是新民黨副主席、在2019區選落敗的前區會副主席潘國山，另有5名委員同樣是區選敗將，其他委員亦與建制派密不可分，如自稱「熊貓大狀」律師團、為「黑暴」受害人提供義務法律援助的前民建聯大律師蕭震然。

新選舉制度下，分區委員會、地區滅罪和防火委員會可以個人票互選出156個代表出任特首選委，以現時約有2,385名委員推算，每15人便有1個選委議席。當局仍未正式交待選舉方法，相信有待法案本周三提交立法會首讀再公開，部份人身兼多個委員會委員，會否一人多票也未知。

雖然民主派只佔防火會約百分之6的議席，但「完善」的選舉制度下豈會有漏網之魚？《蘋果》聯絡過逾10名民主派防火會委員，他們均表示，2020至2021年度防火委的任期早於上月底結束，至今未收到續任通知。大埔區劉勇威說，目前不能確知自己是否仍是大埔防火會委員，而按以往的經驗民政專員會向委員查詢其續任的意向，但至今未收到任何邀請和查詢。

劉續指，對於本年度再獲委任不樂觀，相信政府因為防火會有機會參與選委會選舉，而要將民主派排除在外，而日前大埔區突然爆出分區委員會，都可見政權要在三地區諮詢委員會杜絕民主派的參與，將「安全系數」提高。

在上年度加入防火會的油尖旺區議員林兆彬也說暫未收到續任通知，他已經去信民政專員爭取留任，但對此不敢樂觀。他分析，政權要對民主派聲音趕盡殺絕，即使民主派在防火會的比例極少，互選的情況下亦不會有機會勝出成為選委，但若然有民主派防火會委員參選選委、有人在選舉時示威等，都會在政權眼中視為風險，「（政權）唔想再煩，索性唔想委任我哋（民主派）做防火委，咪一了百了」。

林強調，民主派議員在防火會都有重要角色，如表達居民的意見，當局不應抹殺。

民政總署回覆《蘋果》查詢時，未有正面回應民主派委員是否在本年度獲續任，只稱各分區防火會的任期均為一年。當局又重申，根據現有機制，政府委任各委員會委員時會以「用人唯才」為原則，考慮有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠等，吸納有志服務社會的合適人士。

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