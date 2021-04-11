港府強推造價達6,240億元「明日大嶼」，坊間一直關注填海及發展計劃或破壞生態環境。由公帑資助的香港戶外生態教育協會調查發現，大嶼山多處的昆蟲物種非常豐富，當中3個物種很可能是在本港首次錄得的物種，包括1種可能是全球首次發現的飛蛾，以及兩種在香港暫未有紀錄的蜂種及蟑螂。協會未有明言是否支持或反對「明日大嶼」，但就促請政府發展「明日大嶼」前應更審慎地做前期評估。

香港戶外生態教育協會去年主辦的「大嶼社區昆蟲及無脊椎類大搜査」活動，由港府的環保基金及環境運動委員會資助逾100萬元，為期63天，分3階段於去年5至6月、9月、10至11月調查，邀請公眾及學生在東涌、梅窩、貝澳、水口、大澳等地區搜集昆蟲資料，並透過著名國際網絡平台iNaturalist作為記錄平台。協助今次活動的港大生物科學學院博士研究生蘇美健表示，是次調查共收集到近11,943個觀察紀錄，約四成、即多達5,258個紀錄達研究級別，可作學術研究用途，當中錄得超過710個不同物種。

發現3個可能本港首現物種

調查記錄到的其中3個物種可能是在本港首次發現，其中1種飛蛾更可能是全球首次發現的物種。有參與調查的人士在東涌記錄到該種罕見飛蛾，蘇美健引述在港研究飛蛾20多年的「飛蛾專家」Roger Kendrick表示，現階段無法將其與任何已發現的物種匹配，但現時只有1個紀錄，仍需採集更多樣本分析，才能確定是否全球首例。

調查亦發現兩種未曾在港發現的昆蟲，包括在梅窩發現、學名為Anthidiellum Carinatum的蜂種，以及在東涌發現、名為Pycnoscelus Nigra的蟑螂。協會創辦人及保育總監沈鼎榮指，香港文獻暫時未有這兩種昆蟲資訊，目前只有拉丁學名，兩種物種亦有待專家分析，才能確定牠們在本港的繁殖情況。

協會再申請公帑研究沼澤

沈鼎榮稱，協會作為環保教育機構，職責是提高市民對生態保育的認知，對明日大嶼「沒有正反兩面立場」。沈續稱，政府早前成立的可持續大嶼辦事處只將貝澳、水口等地區列入重點保育區域，梅窩暫未包括在內。他稱將來填海而成的人工島及相關交通配套可能會接近梅窩，他擔心工程將影響該處生態環境，呼籲政府發展「明日大嶼」前應更審慎做前期評估。

沈鼎榮又稱，協會稍後亦會舉行有關蜘蛛的研究，同時亦已向政府申請資金研究本港淡水沼澤。

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