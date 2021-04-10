【本報訊】上周四沙田開槍案，中槍及涉五宗罪被捕男司機一度命危。警方調查後，發現司機與當日同被捕的37歲女友，均為爆竊集團成員，至少涉及新界區三宗電話店爆竊案，警方再於過去兩日拘捕另外三名同黨歸案。

中槍司機命危轉嚴重

警方表示，屯門及上水過去兩個月發生三宗電話店舖爆竊案，均於凌晨發生，發現屬集團式犯案。成員分工仔細，有人負責探路、把風、爆破和搜掠，得手後乘套假車牌的私家車逃逸。三案失物總值逾33萬元，包括現金，電話和平板電腦等共78部。

翻查閉路電視後，警方鎖定疑人外形及假牌私家車車身獨有花紋的重要線索。上周四早上警方由馬料水追截一輛私家車至沙田，最後警員開槍射中男司機，以瘋狂駕駛等五宗罪將他拘捕，其同車女友亦被捕，開槍案發生之後，警方比對案中私家車與目標私家車特徵脗合，確定該車涉及上述爆竊案，並揭發中槍司機與女友同為爆竊集團成員。中槍司機一度命危，留醫三日至昨晚轉為嚴重。

前晚，警方於天水圍天恩邨一單位拘捕兩名男女，警方續發現賊人透過地下渠道變賣贓物，昨在九龍城再拘捕一名男子涉處理贓物。

該男子在元朗經營二手電話店，警方在店內搜出一批手機及平板電腦懷疑贓物，約值10萬元。至於開槍案被捕情侶，昨亦涉爆竊再被捕。各人仍被扣查，不排除更多人被捕。