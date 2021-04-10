【本報訊】武漢肺炎疫情近日稍見平穩，復活節假期，泳池、主題樂園等地均重新開業，不過酒吧、卡啦OK及麻雀館等至今繼續停業。有麻雀館東主投訴，過去一年斷斷續續停業逾200日，每月淨蝕數十萬；亦有老員工需借貸度日，為求可盡快復業上班，78歲高齡亦接種科興疫苗，形容「以必死嘅信念搵命博」。

政府去年4月1日，首次刊憲要求卡拉OK及麻雀館停業14日，開展長達一年、斷斷續續逾200日的停業政策，橫跨聖誕、農曆新年及復活節檔期。酒吧、卡拉OK、麻雀館業界在復活節假期間發起接力絕食，香港麻雀娛樂公司主席張家寧亦有參與。

張家寧的麻雀館1969年起便在灣仔駱克道開業，2013從家中長輩中接手管理，同一條街還有不少行家，建構銅鑼灣、灣仔一帶的夜生活風景。最初政府的新聞公報，要求麻雀館停業14日；怎料墮入14日輪迴，往日風光日子不再，變成月蝕數十萬，他形容「未試過蝕得咁淒涼，沙士都無咁淒涼」。

另有員工儲蓄近耗盡 借錢交租

除了小部份會計及清潔員工，麻雀館的員工均停薪留職，老員工就更被殺個措手不及。廿多歲入行、今年60多歲的禮哥，是麻雀館經理，每個停業的14日，禮哥都做好準備參加檢測，好讓麻雀館復業後可即時復工。

「佢話打疫苗，我就一早嗱嗱聲去報打疫苗喇！我都唔驚啲乜嘢。」問及是何種疫苗，禮哥答得爽快，「科興囉！我過幾日打第二針喇！」張家寧補充，他店內大部份員工為了盡快復工，均決定接種疫苗，「有啲老臣子話，我想開工，我搵命博都唔怕，有個78歲都打埋科興，你諗吓我哋……以一個必死嘅信念去希望復業」。

不過禮哥的願望仍未實現，麻雀館多月來未復業，他形容生活變成「瞓醒覺就淥個公仔麵食，去公園行吓」，沒有薪金之餘儲蓄亦將近耗盡，近日要向親戚借五位數現金周轉，「又要交租、燈油火蠟、煤氣電費唔爭得㗎嘛！」

眼見主題公園及泳池泳灘在復活節假期已正常開放，甚至逼滿遊人，張家寧認為，「泳池個感染風險係一定大過酒吧同麻雀館，麻雀館完全冇試過大爆發，我覺得有啲唔公平」。