一項未經同儕評審的以色列真實世界研究指，接種BioNTech疫苗後仍然感染南非變異武肺病毒株（B.1.351）的人，特定時間範圍內的感染比率（或稱盛行率，prevalence rate），是沒打針的對照組近8倍，推論疫苗或對這種變異病毒株保護力不足。

本港錄得199宗帶有變異病毒株的病例，當中最少20人帶有B.1.351病毒株，全屬輸入個案，醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，雖然數據令人擔心，但除非變異病毒株已流入社區，否則無必要等待最快明年面世的第二代疫苗；加上BioNTech預防中至重症感染機率整體達95%以上，仍適宜接種。

B.1.351病毒株或能突破BioNTech防護機制

根據路透社報道，該研究收集400名接種BioNTech後染疫的患者資料，對比另外400名沒打針的染疫者數據，發現打針一組感染南非變異武肺病毒株的比率為5.4%，是對照組的0.7%近8倍。

雖然研究人員承認樣本數量非常少，並強調結果與疫苗整體保護力無關；但由於打針組的感染比率不合比例地高，相信在某些情況下，B.1.351病毒株可以突破BioNTech疫苗的防護機制。

第三期臨床數據研究指對變異株保護力100%

BioNTech未就以色列的研究回應。值得留意的是，輝瑞與BioNTech上周公佈的第三期臨床數據，在800名被挑選的參與者當中，9人在研究期間感染B.1.351病毒株。由於全部來自沒打針的對照組，研究得出疫苗對病毒株的保護力為100%。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，若以色列的研究通過同儕評審，會有一定參考價值，也會令人憂慮BioNTech疫苗對主流病毒株的效用。但他認為港人暫時無須憂慮，因為B.1.351病毒株未有流入社區；而根據BioNTech三期臨床數據，疫苗預防中至重症的機率達95%，「即使打折都有一定保護力」。

科興未有對變異病毒數據

他指，若日後更多研究顯示BioNTech的保護力遜於預期，或意味要補打「第三針」。本港採購的三款疫苗，只有阿斯利康及BioNTech有數據支持對變異病毒株成效，科興一直未有相關數據；惟阿斯利康疫苗來港受阻，暫時看來「第三針」的選擇也是BioNTech。

雖然理論上港人也可等待第二代疫苗，「但係二代疫苗而家只係第一或者二期臨床研究，最快出年至有」；預料屆時疫苗供應會受多方因素影響，本港未必容易購入，所以現時接種疫苗的最大目標，應是預防有症狀感染，或因染疫而留醫，「而家都係應該要打針」。

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