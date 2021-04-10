【本報訊】北京「踢走」117位區議會選委於特首選委會外，以封殺在區議會佔優的民主派，改由政府委任的分區委員會、各區的撲滅罪行委員會、防火委員會委員互選產生過百名選委頂替。各區防火會今年任期上月屆滿，29位民主派委員中，本報聯絡逾10人，全均回覆稱未獲政府通知續任安排，相信政權欲趕盡殺絕民主派，提高選委會安全系數，民主派料29人將被全數剔出防火會。

記者：陳嘉裕

北京修改香港的特首選舉委員會組成，分區委員會、各區的撲滅罪行委員會、防火委員會三個地區組織近2,400人，將互選156人出任特首選委。2020至2021年度的防火委員會名單上，全港18區共有470人獲委任，其中13區各有1至4名民主派議員，合共29人，佔整體委員人數6%。上年度民主派的防火會成員包括大埔區劉勇威、沙田區政趙柱幫、黃大仙區民主黨莫建成、油尖旺林兆彬等。

29位民主派中，本報訪問逾10人，他們均表示，2020至2021年度防火會委員的任期早於上月底結束，至今未收到民政署的續任通知。劉勇威表示，目前不能確認自己是否仍是大埔防火委員會委員，而按以往經驗，民政專員會向委員查詢續任意向，但至今未收到任何查詢。

「選舉示威也被視為風險」

劉對於本年度再獲委任不感樂觀。他解釋指防火委員會如今有機會參與選委會選舉，政府顯然想將民主派排除在外，而日前大埔區突然增設以往沒有的分區委員會，委員名單中沒有任何民主派已可見一斑，圖將選委會的安全系數提高。

同未收到續任通知的油尖旺區議員林兆彬，已經去信民政專員，爭取留任防火會，但坦言不樂觀。他認為，政權是要趕盡殺絕民主派聲音，即使民主派在三個委員會互選下也不會有機會勝出，但若然民主派在選舉時示威等，政權也會視之為風險，「（政權）唔想再煩，索性唔委任我哋（民主派）做防火委，咪一了百了」。

民政總署回覆本報查詢時，未有正面回應防火會的民主派委員會否在本年度獲續任，只稱各分區防火委員會的任期均為一年，當局會按現有機制，以「用人唯才」為原則，考慮有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠等，吸納有志服務社會的合適人士。