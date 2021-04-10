移民退學潮對按學生名額計算資助額的直資學校造成不少衝擊，然而這類學校兼辦文憑試及國際課程，仍不失優勢。香港直接資助學校議會主席陳狄安呼籲政府容許直資中學增加非本地課程學額比例，給予學生彈性選擇課程，有望扭轉近年直資高中生「跳船」負笈海外的現象，挽留香港人才升讀本地大學。

記者 羅惠儀

去年起升中自行分配學位提前公佈正取生結果，家長最遲可於明天（12日）向獲取錄的直資學校「抽飛」，即取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》正本以放棄直資學位。各校其後或因應學額空缺取錄備取生至5月2日，翌日（3日）向教育局交畢取錄名單後便不再收生，直至統一派位結果公佈，避免學生有雙重學位。

身兼港青基信書院校長的陳狄安透露，去年該校錄得2名學生「抽飛」，今年則增加5個候補名額以備有「抽飛」情況。「我們取錄較多非華語生，（退學潮）衝擊相對不算大；其實，直資學生過往在高中『跳船』（外國升學）離港，就算沒有疫情等因素，高中學生人數一直較初中低。」

期望教局彈性處理

陳狄安強調，行雙軌學制的直資學校仍不失優勢，「我們期望教育局有彈性，甚至有寬鬆政策，讓直資學校開辦非本地課程，讓學生可以多一個選擇，最後，也是為着香港可以保留更多人才。」現時直資學校只能將三分一學額用於國際課程，例如國際預科文憑（IBDP）、英國普通教育文憑高級程度考試（GCE A-Level）等，「你不在直資學校讀，便得去國際學校，學費相對高得多」。直資學校議會每年也向教育局爭取增加非本地課程學額比例，「（直資）既然有課程彈性，何必有更大的緊箍咒？是否有機會讓學生選擇自己喜歡的課程？」今年9月將轉到英華書院擔任校長的陳狄安指，若英華持份者認為有需要開辦國際課程，他不排除有此可能。

陳狄安強調：「直資存亡，視乎家長支持與否。」若學校營辦不理想，家長直接「用腳投票」；直資學校按收生人數計算政府資助額，陳指退學潮畢竟屬短期，待社會情況穩定，學生流動性自然會減低。他有信心「調整期」過後，收生會回復穩定。他目前未聞會員學校因收生下降而有財政壓力：「多年來，直資一直受家長歡迎，報名人數遠高於取錄人數，我相信學校可填補（學生）。」

滙基5年前申辦國際課程 今首批10多人畢業

滙基書院（東九龍）5年前向政府申請開辦國際課程，今年度誕生首批約十多名GCE A-Level理科課程畢業生。校長鄭建德表示，文憑試適合文理兼擅、語文能力強的學生；反觀數理出色的學生則較適合文理科分明的舊制高級程度會考。因此校方當時花了15個月申辦A-Level純理科（物理、化學、生物）課程，現正考慮增設商科課程。現時中四屬混合課程（Integrated stream），當局規定只可在最後2年修讀國際課程，因此A-Level考生亦須讀文憑試科目。「去年11、12月，6張試卷已考3張，成績有A佔大多數，其餘也有B、C。」他補充，文憑試相對少學生同時選修物理、化學、生物，但三科知識有共通之處，循非聯招（Non-JUPAS）途徑入讀本地大學醫科等專業亦有相對優勢。

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