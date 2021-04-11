全國人大常委會早前通過閹割香港選舉制度，政務司司長張建宗今日連番為新選制護航。張於港台節目《給香港的信》中表示，若獲得行政會議同意，相關議案將於周三（14日）於立法會首讀，又指政府「衷心希望」立法會可以於5月底通過草案，並啟動未來一年的選委會、立法會及行政長官選舉。至於「全民國家安全教育日」在即，他在網誌中指，市民應有自發的責任感和使命感，履行維護國家安全的責任。未來會多管齊下，鼓勵市民了解國家安全的重要性。

張建宗於《給香港的信》中繼續為人大閹割選舉護航，指制度改變並無侵犯市民投票或參與選舉的權利，又表示只要效忠憲制秩序，任何政治背景的人士均可依法參選，強調普選的最終目標依然「完好無損」，而新的選舉制度能夠令行政立法關係更緊密。他續指，若一個選舉制度未能保障「一國兩制」及憲制秩序，就是一個有「缺陷」的制度，而中央出手的原因是為了確保香港擁護「一國兩制」及支持愛國者治港。

指《國安法》實施為「重大轉折點」

張建宗亦於今日（11日）發表網誌，續為即將於周四（15日）舉行的「全民國家安全教育日」塗脂抹粉。文章以《管子●正世》的「利莫大於治，害莫大於亂」為題，稱除了政府外，市民更應有一份自發的責任感和使命感，身體力行履行維護國家安全的義務，又指「港版國安法」是香港由亂到治的「重大轉折點」，相信市民對國家安全、以至社會安全有「深刻體會」。

談及「全民國家安全教育日」，張指維護國家安全委員會以及多個紀律部隊將舉行講座、展覽及紀律部隊訓練學校開放日等的一連串活動，以增加巿民對國家安全的了解。

將國家安全與市民打針掛鉤

而疫苗開放予特定群組接種個半月，張於文中指當局已為市民接種791,300劑疫苗，更將打針與「國家安全」扯上關係，強調今場防疫戰於「生物安全」方面是史無前例的全球新挑戰，關乎到國家安全、香港社會安全，也關乎到廣大香港市民的生命安危，呼籲市民要踴躍參與疫苗接種計劃。

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