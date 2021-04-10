海洋公園叫港人又愛又恨，40多年集體回憶走到破產邊緣，政府屢次出手注資百億公帑，有「水」自然能「重生」，無論是否認同公園新發展，它的確已邁向新里程，帶領公園尋找未來的海洋公園主席劉鳴煒接受《蘋果》專訪時介紹道，現在的公園已非舊公園，轉變已開始，他盼能盡快完成招標，讓新元素進駐，公園未來大半年會專注尋找合適外判商；至於免費入場安排，就要參考香港民主進程──「循序漸進」。連同準備開幕的水上樂園，新海洋公園，去玩、去癲，你嚟唔嚟Ocean Park？

記者：袁楚雙

「重生方案」通過後，劉鳴煒指近日辦寵物派對、嘉年華等都是公園新事物，「唔可以話仲係舊公園，個轉變已經開始緊」。新體驗來臨，未來大半年要落實山上下設施招標，劉指數十機構踴躍查詢，大自然教育、纜索、餐飲、室內滑雪場，動態活動置於山上歷險區，山下相對靜態，他形容公園有了撥款才出現將來，可和夥伴商討細節。

根據政府文件時間表，2021/22年起首兩年都是山上下園區招標，今年入場想玩新設施或者只能碰運氣，劉鳴煒說希望招標越快越好，「第一個新夥伴幾時到，呢個好難講⋯⋯目前進展ok嘅。」對於立法會議員容海恩再反駁劉誤會其outlet觀點，他再解釋，零售設施只要能服務大眾及與保育相輔，「咩都可以考慮」。

方案指第三年即2023/24年度才引入設施按次收費，但何時免費開放山下園區？劉認為由一張門票任玩，順利轉型至按次收費，「要喺幾年內有循序漸進嘅轉變，唔應該一夜間我哋宣佈某月某日後免費入場。」循序漸進即逐步減價？「最重要係抵唔抵玩」，他舉例指如果大量設施拆卸或維修，再便宜也不覺好玩；相反若有大量新設施，「個價錢唔應該係最大考量」。

經歷反送中、疫情，海洋公園兩大王牌節目「夏水禮」和「哈囉喂」均叫停，劉鳴煒指疫情許可下也想讓節目回歸，但若疫情反覆，兩個節目都不易發生，「你話哈囉喂，我哋演員戴住口罩嚇人，係咪真係有效？」他不敢肯定，當口罩仍是必需品，就要思考其他做法。遊客接種疫苗後方可入場之說，劉也再微調：「園內同事我哋積極鼓勵（接種），但措施係咪適用於遊人，暫時唔係咁」，指會視乎政府防疫指引。

無論議會內外，海洋公園都被視為無底深潭，水上樂園每年3億元開支同被視為負累。劉鳴煒曾按方案預料4年後公園可收支平衡，再問起這項基建，能否保證4年內都自行營運，他相當謹慎：「我唔敢話幾多年，一日營運得好，就冇需要轉變。」他指外判選項未來可以探討，但前提要看業績；而大眾最關注公園能否不再回立法會攞錢，他說游說時見議員、學者、大眾都認同，故對方案有信心。

不過方案被網民二創歌曲揶揄：「劉鳴煒氣魄更壯⋯⋯知道泵水幫補虧損終於失晒望」，劉聽過歌，也知道負評，「我鼓勵團隊做好自己已經足夠」，本身是公職王的他認為，做任何公職都難以討好全人類，「我都係抱住延續公園嘅使命，去做好本份。」他指自己對公園有感情，見到市民玩得開心很有成功感，在任董事局13年，由成員、升任副主席、再升上主席，對未來仕途「更上一層樓」的想像，他如是說：「做好重生方案，將公園放上軌道，我已經好滿足。」任期只餘下不足三個月，他對委任與否交波政府決定，認為只要管理層和董事局同心協力落實重生方案，「邊個做主席都唔係最緊要嘅考慮」。

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