阿里巴巴被重罰的消息傳出後，官媒《人民日報》旋即發表評論文章，指規範是為了更好的發展，「扯袖子」也是一種愛護，又指相信隨着治理體系不斷健全，網上平台的經濟必將迎來更大發展機遇。內地學者則指這一次罰款額適中，可以證明平台經濟不是法外之地。

引習「扯袖子」 唱好平台經濟

《人民日報》昨早發表的討論文章指，回顧整個案件，「無論是違法行為的認定，還是罰款金額的確定，都體現了依法治國的基本要求，於法有據、於理應當。」文章指，這一次監管部門處罰阿里巴巴，「對企業發展是一次規範扶正，對行業環境是一次清理淨化，對公平競爭的市場秩序是一次有力維護。」《人民日報》甚至指，規範是為了更好發展，「扯袖子」也是一種愛護，相信隨着治理體系不斷健全，平台經濟必將迎來更大發展機遇。

「扯袖子」為中共官場常用字眼，2013年中共總書記習近平在一個會議中提出，對幹部出現「苗頭性、傾向性」問題時，要「咬咬耳朵、扯扯袖子」，及早改正，防止小毛病演化成大問題。

中國政法大學副校長、教授時建中撰文表示，根據《反壟斷法》規定，經營者濫用市場支配地位的話，將被處以上一年度銷售額1%至10％的罰款。阿里巴巴集團「二選一」行為從2015年便開始，涉及面廣，持續時間較長，4％的罰款比例較為適中，能夠體現處罰與教育相結合原則。他又說這一次標誌中國平台經濟領域反壟斷執法進入常態化階段。

《人民日報》