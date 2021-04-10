【本報訊】阿里巴巴因壟斷被罰款後，內地網民在網上支持當局處罰阿里，同時亦有不少人留言指，其他巨企亦應受罰，並開始把焦點移到另一科網巨無霸騰訊之上。

在微博，「人民日報評監管部門處罰阿里巴巴」和「阿里巴巴集團被罰182.28億元」皆成為熱門搜尋榜頭兩位，平台上出現網民一面倒支持當局決定的言論，「幹得漂亮，那些操縱輿論的企業就該罰」、「處罰得好，永遠不能讓任何一家企業獨大，這是禍根」。

有趣的是，其他科網巨企亦成為網民箭靶，大量網民批評騰訊、美團和拼多多都涉及壟斷行為，呼籲當局一視同仁，「下一個應該調查一下美團外賣，也是如同阿里巴巴集團一樣，要求商家二選一，否則加收平台保底費」。不過，針對騰訊的指控看來佔多，「啥時候整治騰訊呢？看看底下那麼多評論，人民的呼聲」。

主席馬化騰近年轉低調

騰訊比阿里巴巴更早嘗到政策轉變對業務構成打擊的力度，2018年便因遊戲版號問題，盈利增長放緩，股價接連下挫，直到去年才重拾動力破頂。騰訊主席兼創辦人馬化騰近年亦相當低調，鮮在公開場合露面，去年更申請病假，不出席兩會。

路透社上月亦報道馬化騰3月初因應政府反壟斷工作與官員會面，涉騰訊合規事宜討論，以及探討騰訊如何更好地遵守反壟斷監管規定，接着騰訊在同月下旬舉行業績會議時，騰訊總裁劉熾平代為證實，馬化騰確實與官員有相關會面，強調會面性質屬自願及定期參加，騰訊會視合規為「首條生命線」。