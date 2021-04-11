教育局上月正式將高中通識科「殺科」，並改名為「公民與社會發展科」，將於9月新學年推行。新課程加入總體國家安全觀、「港版國安法」等內容，中國改革開放以後的負面內容更隻字未提，被質疑變成「國民教育科」。曾建議將通識科改名為「國民與社會科」的教育評議會主席何漢權批評通識科強調批判性，學生難深入了解國家，早應改革。教協副會長、通識科教師田方澤則指，通識科「教壞細路」的說法沒有科學化調查支持，「呢啲講法係咪真，好多前線老師嘅經驗未必係真相。」

教評會主席批外媒：話新疆種族滅絕，有冇證明？

教育評議會主席何漢權在港台《城市論壇》表示，過去通識科教育目標強調批判性，而且科目內容難深入了解國家，故早已有改革必要，「通唔到中國嘅話，好難話通通識」。

他提到，「公民」的解釋為世界公民，包括國民、香港市民等，故可接受新名。他認為，教學必定是以事實行先，並以新疆人權問題為例，批評外媒報道並非全面，「話新疆種族滅絕，你有冇搞錯，有冇事實證明先？唔係你用價值吸模落去就係超越？唔係你用價值吸落去就係批判。」

昨日報道：指新疆強迫勞動報道失實 楊潤雄：點解仲要講？

教協副會長引用毛語錄反駁：沒有調查，沒有發言權

教協副會長、通識科教師田方澤表示，批判性思考是強調同學無論提出支持或反對看法時，均要有理據，並非任由學生胡亂批評。他指出，新課程雖有50個小時教授「當代世界」的議題，惟三分之二的主題側重中國及香港。

田續說，坊間不少意見認為當中對中國的正面內容較多，然而全面認識國家，亦要了解其負面影響，「呢啲係課程入面、最近劉主席（劉智鵬）、局長講話入面，老師係咪可以放心講？我哋係好有疑慮。」

特首林鄭月娥曾狠批通識科「第一日已經出問題」，令學生事事反對。田方澤回應時，引述中共已故主席毛澤東一句：「沒有調查，沒有發言權」，直指坊間有說法認為通識科「教壞細路」，卻從沒有科學化調查支持，「呢啲講法係咪真，好多前線老師經驗未必係真相。」

被問到「港版國安法」下，教師選用例子時，是否需更小心，田澤方則指「紅線」本來不應存在，然而教育局過去2年就教學內容，多次無理介入、懲處，加上劉智鵬、楊潤雄未有清晰說法，只會令老師更擔憂。何漢權則指，心清則理正，並稱新科目應有教科書，書中內容亦應經審訂。

中學校長：做咗卅幾年冇見過一個課程咁短時間面世

課程改革亦改動中文、英文、數學和通識科的課程及考核，包括取消中文口試，3科合共釋放約150小時的課時，局方建議學生增修多一科選修科。

中學校長賴炳華批評，新科目改革推行時間太倉促，現時公社科只有課程大綱，未有內容，「我喺香港教育界做咗30幾年，冇見一個課程咁短時間面世。」他指出，5個月短時間內有多項課程改動，教育局理應多與前線老師溝通。

田方澤亦質疑是否能釋放課時，舉例數學科分為基礎與非基礎課題，如不修讀非基礎課題，則只能獲最高第4級成績，即變相迫使學校繼續教授非基礎課題。他續說，如學生要多修一個選修科，實際課時減少有限情況，反而增加學生壓力。

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