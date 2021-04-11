建制派繼續唱好「完善」選舉制度。身兼基本法委員會委員的港大法律學院教授陳弘毅接受中新社訪問時指，估計將來會有新的參選者，有關人士非傳統建制派、亦非現有泛民成員，而這些人日後的機會將比以前多，但他也同時指出，「完善」選舉制度不能保證出現好的政策以解決本港現存的各種問題，但又不忘補充指，此舉可以排除部份妨礙香港有效管治的因素，又指政府未來能否提升管治能力，要靠政府爭取中央政府的政策支持，並進行自我完善。

陳弘毅於訪問中指，以前的香港社會非常政治化，任何支持政府或與政府合作者亦會受到攻擊，相信「完善」後的選舉制度將吸引部份因原來泛政治化環境而卻步的人士，並指這些人或許不習慣或不適合參與直接選舉，但有服務社會的意願。

他認為，新的立法會將有相當數目的新人，又指選委產生的40席相信亦有相當比例為新人，認為選委會的界別及人數增加、亦增社會基層和地區人士，補足了原有選委會的不足。雖然「完善」選舉制度後，參選的資格審查會較嚴格，但陳認為被否決參選資格者不一定比以前多，因未來參選立法會須在選委會每個界別取得兩名委員的提名，相信絕大部份獲足夠提名者都會符合參選資格。

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