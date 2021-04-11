政府力谷年輕一代到大灣區工作，早前推出大灣區青年就業計劃，資助企業聘請本地大學畢業生到大灣區工作，每個職位月薪最低為1.8萬元。勞工及福利局局長羅致光指，已有275間企業提供逾2,000個職位空缺，求職人士經計劃專題網站提出共5,727個求職申請。但本報發現，大部份經專題網站刊登的空缺，均僅以最低要求月薪1.8萬元請人。有工會形容企業提供空缺旨在向政府交數，提醒年輕人過了18個月資助期後隨時被減人工或失飯碗。

《施政報告》提出斥資逾4億元推出「大灣區青年就業計劃」，計劃1月8日正式推出，政府承諾劃一為企業提供每個職位1萬元的津貼，每個職位月薪最低為1.8萬元，為期最長18個月，2019至2021年畢業的大學生都可申請。

近三個人爭一份工

羅致光在最新網頁指，截至本月7日已有275間企業提供逾2,000個職位空缺，其中過半數是創科職位，形容企業反應十分熱烈。有關空缺經審核後已由勞工處陸續上載計劃專題網站（www.jobs.gov.hk/gbayes），公開讓合資格青年申請。截至本月7日，求職人士經網站的網上應徵功能，就計劃下的職位空缺提出共5,727個求職申請。由於計劃容許企業透過不同途徑進行招聘，求職人士亦可無需經勞工處網站而直接向參與計劃的僱主提出求職申請，因此整體的求職申請一定不止此數。

羅又傾力硬銷大灣區，指大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，發展潛力巨大，特區政府團隊會繼續推動青年到大灣區發展。

記者下午瀏覽計劃專題網站，發時網站刊登了近700份空缺，當中大部份僅以計劃最低要求月薪，即18,000元請人，部份空缺則將月薪定在18,000元至68,000之間，聲稱視乎學歷及經驗而定，但大灣區青年就業計劃主要招攬近年畢業的大學生，申請人經驗理應相若，難明同一職位薪酬竟出現如此大差距。

職工盟統籌幹事王宇來表示，大部份企業僅以最低月薪要求請人，分映他們旨在向政府交數，「算係畀吓面政府，用最低人工要求請人，等政府做靚盤數」。他批評，政府花4億送港人到內地工作，但在創造本地職位方面卻乏善足陳，無助解決失業問題，他又提醒申請者要留意，因計劃資助期只得18個月，現時企業可獲政府資助大部份薪金，成本有限，但資助期一過，企業可能會減薪，甚至取消有關職位。

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