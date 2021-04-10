【本報訊】去年有小學教師被指教錯鴉片戰爭內容，官媒隨即促請港府「徹底整肅當前香港歷史教的亂象」。今年9月，中二級中史科將採用新課程大綱，有傳媒對比新舊課本內容，發現當中刪走鴉片戰爭中對清廷的負面描述。中共中央紀律檢查委員會發表聲明，讚揚香港中學教材開始「消毒」。

「刪除洗白英挑起戰爭內容」

中紀委聲明以〈香港清理『毒教材』〉為題，大讚香港中學教材「開始消毒」。聲明中以中史科為例，指出新課程大綱對鴉片戰爭部份作出較大修改，「刪除了以往『洗白』英國挑起戰爭的內容」，指鴉片戰爭給中國帶來沉重災難，每個中國青少年都應充份了解這段歷史，樹立「正確」歷史觀，「大是大非面前，豈容刻意『洗白』？」

中紀委批評舊版教科書對學生有不少引導或提問，如「林則徐禁煙手法是否明智？」新版則要求學生用圖表描述清朝時由英國輸入中國的鴉片數量，或分析不平等條約對中國經濟的影響。

中紀委聲明引述歷史教師指，以往受英國殖民統治，教科書太着重「正反辯駁」，將英方不合理觀點加入，現時則強調「中國正確的觀點」。

日前通識科已被「殺科」，新學年將以「公民與社會發展科」示人。中紀委指出，通識教育改革是香港「撥亂反正的第一步」，教科書是「國家意志的體現，實現培養目標的基本手段」。