【本報訊】阿里巴巴昨被中國市場監管總局以濫用市場支配地位為由罰款182.28億元人民幣（約216.46億港元），相當於阿里2019年內地營業額4%，回顧阿里自去年11月疑因馬雲衰多口，以及旗下螞蟻集團被迫暫緩世紀上市後，股價拾級而下，其港股上周五收跌218元，接近一年低位，其美股同日亦跌2.2%至223.31美元。分析員整體認為，外界觀感上會覺得阿里的問題暫告一段落，加上其股價低迷多時，料短期有輕微反彈。

關焯照：助撇除不明朗因素

股評人譚朗蔚認為，漸漸看到越來越大額的罰款，雖然這對阿里整體利潤影響不算大，但始終有阻嚇作用。對於中資科技股未來走勢，他認為中國反壟斷行動下，騰訊、阿里巴巴等行業巨頭首當其衝，較容易受政策監管陰霾籠罩，即使不再跌，亦未必會大反彈，長遠對科技和生物科技股仍持審慎樂觀態度，惟料本月會現跌浪反彈。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒則稱，市場早已預計阿里巴巴會被要求整改，當局現時要求阿里連續三年提交自查報告算是長時間。然而實際上對公司業務發展，如螞蟻上市等帶來多大阻礙，暫時難以判斷。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，阿里上季收入接近1,600億元人民幣，罰款屬可接受水平。他認為罰款除對大型新科技股公司有警示作用，亦有助撇除阿里不明朗因素，股價有機會開始企穩，預計下周一開市可輕微反彈。