財政預算案今年2月宣佈向全港18歲或以上市民派5,000元電子消費券，擬分5期派，每月派發1,000元，今日（11日）公佈已甄選4間儲值支付工具營辦商協助推行計劃，WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通、Tap & Go拍住賞4間入圍，之前盛傳有份的「PayMe」則不在考慮之列。政府目標是在暑假期間開始接受登記。

財政司司長陳茂波早前稱，推出消費券目的為帶動本地消費，但目前的安排未能惠及只接受現金或其他支付平台的食肆。有食肆老闆直言，本身對政府的安排沒期望，「靠佢（政府）我哋飲食業死咗好耐啦」。不少市民認為措施無助促進經濟，亦傾向選擇以八達通使用消費劵，只會用作購買日用品。

食肆反應冷淡 質疑平台單一難配合

位於旺角的咖啡店Black Coffee只接受現金或Apple Pay等支付系統，負責人許先生表示，餐廳雖未能受惠於暑假推出的消費券，但暫時未有打算安裝WeChat Pay、支付寶等平台，「我哋admin都係錢、揾人對數又係錢，我唔會因為咁而搞多個平台，第時（消費券派發完畢後）又唔用」。許先生坦言對政府「冇期望過」，又稱「打從疫情開始，靠佢（政府）我地飲食業都死咗好耐、捱唔住啦講真」。

同樣位於旺角的齊柏林熱狗店只收取現金，負責人指消費券對其店舖生意沒有幫助。他坦言對安排感到失望，但亦不打算安裝八達通機等系統，認為「都係做返好自己就夠」。

喜惶點心專門店則支援八達通、支付寶及WeChat Pay，老闆Jason認為消費券可以推動經濟，但力度有限，並非所有店鋪、食肆皆能受惠。他又提到，疫情已持續超過一年，政府去年向食肆派發的津貼早已用盡，加上今個月又耗費逾2萬元購置3部空氣淨化機，以滿足食肆防疫要求，加重餐廳負擔。

Jason認為政府應更早推出支援業界及刺激經濟的措施，「（港府）都係聽到澳門派，佢先派，但有做都好過唔做嘅」。他又稱，多數使用電子支付的食客均選用Google Pay等支付方式，他認為消費券亦應涵蓋這類平台，「一係唔做，一做就應該做好啲」。

市民批政策無助香港整體經濟 料現套現潮

從事室內設計的蔡先生認為，派發5,000元電子消費券無助促進經濟，亦未有配合港人消費習慣，「香港人用得較多可能係PayMe或者轉數快，你畀個WeChat Pay我唔知攞嚟做咩囉」，對於政府挑選的公司有涉中資背景，蔡直言市民只能無奈接受，「香港本身就係一個有問題嘅地方，佢哋揀㗎嘛，冇得講，旁證足球證都係佢哋嘅人」。

他指最後可能會選擇八達通使用消費劵，「周圍嘟下嘢，生活百貨」，亦不排除買東西嘗試套現，「兌返3,000幾蚊都制。」他又認為政府如可派現金會較實際，亦不應限制市民用來交水電費或租金 。

從事設計的黃小姐同樣指「冇PayMe唔係幾好，好似好多香港人都用PayMe」，自己最後可能會選擇八達通使用該消費劵，較傾向到超級市場購買日用品，認為措施對促進香港整體消費沒有幫助，「都應該有好多（市民去套現）因為套現返出嚟係現金嘛」。她又認為8月才可使用電子消費劵，效率緩慢，幫助不到現時急需要錢的人。

從事飲食業的許小姐亦指，會用八達通以消費劵到超市購買日用品，因其他三種自己都沒有使用，認為其他3種付款方式都較少港人使用。她又指如是基層市民可能會嘗使用消費劵買東西套現，認為政府應放寬交租等紓解市民負擔，「佢淨係呼籲業主減下租，我覺得淨係呼籲冇咩用，應該要落實少少措施」。

從事會計的陸小姐指，知道有4個方式使用消費劵，自己只有八達通，不太信任其他電子消費方式，傾向購買日用品。她認為派發電子消費劵無助改善整體香港經濟，「長遠冇諗過香港經濟應該點樣轉型，永遠都係地產金融，失業嘅就叫佢哋做保安清潔，都係解決一時解決唔到長遠香港經濟（問題）囉。」

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