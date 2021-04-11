本港武肺第四波疫情漸趨緩和。城大早前宣佈，本地生須返校應考期終試，而未能抵港的大陸及海外考生則可網上應考。不過，此舉惹來本地生不滿，認為校方難確保網考學生不會作弊，對本地生不公。校方稱，有既定程序和機制處理涉嫌作弊個案。

城大學務副校長Christian Wanger早前電郵全體師生有關本學期的期終試考務安排。電郵指，是次考試會以實體形式進行，但現時不在港的學生則可以網上形式應考，大學會要求考生使用數部電子儀器監考。

不過，有城大學生向《蘋果》投訴，認為校方的安排對本地學生不公，認為校方沒辦法確保有關考生不會乘機作弊。該學生又稱，回校應考的本地學生亦要面對反覆疫情的壓力，認為大陸及海外考生可安在家中應考，亦對他們而言不公。疫下考生作弊早有先例，去年9月，公開大學亦傳出多名學生網考時集體作弊的醜聞。

城大學生會早前亦就考試形式進行網上民調。學生會稱，調查結果顯示不少同學仍對疫情存在憂慮，回校考試是強人所難的政策，故學生會反對「一試兩制」。學生會亦稱，調查結果同時反映不少本地生認為非本地學生可網上應考，將降低考試公平性。學生會日前已呼籲所有城大同學如認為有需要網上考試，應遵從校方安排，向課程導師申請網上考試。

城大覆稱，學務副校長辦公室已就5月份的評核制定指引並通知全校師生，並將根據政府的防疫措施和安排，於考試期間採取多項預防感染安排措施，「事實上，2021 年香港中學文憑考試也將在『試場學校』舉行。」城大又稱，重視學術誠信，有既定程序和機制處理違反學術誠信的個案及作出懲處。

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