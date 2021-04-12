港府今年初要求公務員宣誓簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，公務員事務局局長聶德權今天在特別財委會上指，截至本月1日，共有129名公務員不理會、拒絕簽署或交回聲明；另有26名公務員因涉及參與反修例運動而被起訴，全部已被停職及只獲准支取一半薪金。有建制派再促訂立「侮辱公職人員罪」，聶德權指今個立法年度時間緊迫，暫未有相關時間表，更指正與內地商討香港公務員到內地單位「掛職」的安排。

26公務員涉反修例被起訴 5人罪成

聶德權指，目前約有17萬公務員簽署聲明，至今年4月1日有129名公務員不理會或拒絕簽署及交回聲明，相關部門已去信要求解釋，並已收回部份人的回覆。聶指，當局會按不同實際情況，根據《公務人員（管理）命令》，基於公眾利益，考慮要求拒簽者離開公務員隊伍；他重申有時間讓涉事人作申訴，但若涉及公務員敍用委員會的職權範圍，會徵詢委員會意見，強調會「嚴肅、快速」跟進。

聶提及，現有26名公務員因涉及參與反修例運動而被起訴或調查，全部已被停職，按一般做法，所有被落案起訴的公務員，停職期間只獲支一半薪金。他提及，當中部份人在試用期已被終止職務，5名公務員已被定罪。

逾1,500公僕辭職 聶：未有大幅增加

熱血公民鄭松泰指，公務員辭職率自2017年起不斷上升，去年度有1,571人辭職，以20至30歲群組辭職人數最高，質疑當局未有了解當中原因。聶解釋，總辭職人數須視乎比率，又指2020至21年已有1,519人辭職，「總數未計3月，暫時都未係話好大嘅增加」，並強調辭職人士大多為年輕人士，及未有完成3年試用期。

至於辭職原因，聶稱辭職的「其他原因」立立雜雜，「歸類唔到先叫其他原因」；鄭再追問是否涉及離職潮或影響公務員士氣？聶回覆：「可能會有啲波動」，但重申整體離職低於實際餘額1%以下。

擬規定公務員在試用期內修畢內地培訓課程

聶又提及，現約有75%公務員首長級人員曾到內地接受研習，當局期望能達「全覆蓋」目標。民建聯蔣麗芸更提倡公務員日後可到內地鄉縣實習，聶表示認同，盼未來引入新規定，在公務員試用期之內，需要修畢內地培訓課程後才獲長期聘用；亦希望公務員有機會到內地單位「掛職」一段時間，觀察學習，目前正與內地商討。

公費旅行預算增 議員倡用較節儉方式獎勵

另外，亦有議員關注「長期優良服務公費旅行獎勵計劃」的預算較上年度修訂預算多，近2.46億；金融服務界張華峰指，不少市民疫下失業，公務員既有「鐵飯碗」、福利待遇亦較好，指當局會否考慮以較節儉的方式以作獎勵，顯示公務員願與市民共渡時艱？聶德權強調，預算增多源於上年度因疫情關係，相關實際開支減少，當局今次預留了去年未用到計劃的撥款。

聶強調，有關計劃用作獎勵長期服務且表現持續優良的公務員，合資格人員達6.4萬人，上年度獲獎勵名額不超過2,400人，他指，明白疫情期間，市民對此有不同看法，但希望明白不少部門人員不分晝夜參與抗疫，希望有關工作能獲肯定。

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