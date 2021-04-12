教育局助理教育主任疑於去年6月戴著金色長假髮及塞入胸墊，在維園泳池進出女更衣室，打扮引起救生員注意。涉案教育主任被控一項遊蕩導致他人擔心罪，案件今於東區裁判法院開審。根據雙方承認事實，被告當時身穿連身裙、戴有胸罩並穿有橙色及綠色兩條女裝內褲。救生員出庭作供稱，被告當時身型比例不似女性，「個胸特別誇張，太過大得滯」。

根據雙方同意事實，被告謝德偉（38歲）去年6月19日案發當天被捕時，頭上戴有長假髮、身穿米色連身裙、戴有胸罩、穿有橙色及綠色兩條女裝內褲，黑長筒襪褲及深藍色女裝鞋，背囊及手持的環保袋內裝有大量女性衣物。

康文署高級救生員黃新明作供指，當日下午巡視泳池時，看見被告身穿一件頭女裝泳衣、戴著口罩，披著一頭金色長髮，在女更衣室附近出現。黃不諱言當刻已懷疑被告是男人，因被告身型比例不似女性，「個胸特別誇張，太過大得滯」，且他的步姿亦似男人。

被告當時懇求「畀次機會」

黃又稱，一般泳客都會將頭髮紥起，或者戴上泳帽，被告的裝束並不似泳客。其他同事亦對被告怪異打扮「眼望望」，並以對講機互相提醒「留意吓呢個人」。及後他看見被告經大池前往授泳區浸腳，10多分鐘後由原路折返，進入女更衣室。

黃召喚兩名女職員進入更衣室查看，自己則留在閘口位置守候。未幾，女同事與被告一同出現，黃分別以廣東話、普通話及英文向他查問，惟被告未有即時回應，良久後才聽到他以男人聲懇求「畀次機會」。黃查看其身份證，確認被告是男人，於是報警。

黃接受盤問時指，當時即使受肺炎疫情影響，泳池範圍不得戴口罩，但見被告只是前往授泳區浸腳，因此未有即時上前勸籲被告脫去口罩。黃又稱，男穿女裝在泳池出現「好平常，唔係太突然的事」；儘管對方步姿粗魯已引起懷疑，但經過身邊也無必要即時截停，「唔入女更衣室就冇問題，入男廁都做唔到啲咩」。

黃承認，當時沒有接到女泳客投訴，不清楚此事有否引起女泳客的注意。聆訊繼續。

【案件編號：ESCC2716/20】

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