【本報訊】國安法去年實施後，港府一直強調將會推行國安教育，並制訂課程指引及官方教材。教育局長楊潤雄昨在網誌歸咎反送中運動令逾萬名師生被捕，才令政府「痛定思痛」硬推國安教育。教協會長馮偉華認為教育界淪為政府管治失誤的代罪羔羊，擔心未來教授課程時只能一面倒唱好國家。

楊潤雄昨發表文章，宣傳將於周四舉行的「國家安全日」，指教局會以「多重進路」方式，包括發出課程文件、提供教學示例、為教師提供相關培訓等，支援學校將國安教育與不同科目連繫結合，讓學校在課堂內外推動國安教育。

教協：教育界淪代罪羔羊

他又指局方已去信全港學校，建議校方趁「國家安全日」及前後日子多舉行升掛國旗和區旗，以及奏唱國歌等活動，以提高學生國民意識，並籲全港市民投入「國家安全日」各項活動。

楊潤雄又以中國歷史上經歷受列強壓迫等的種種變革，到今天成為世界第二大經濟體為例，多番強調國安重要性，同時指前年反送中運動的「港獨」、暴力及違法行為不斷在社會及網絡蔓延，令逾萬師生被捕，認為這段經歷對於他和其他教育界同工來說記憶猶新，故局方須痛定思痛，在社會文化及學校教育中加強對國家觀念、國民身份及國家安全的認識及支持。

教協會長馮偉華指香港的國安教育一直存在，認為反送中運動源於政府管治失誤，政府應檢討市民對施政認同感低落原因，而非「搵教育界做代罪羔羊」，而局方將國教與不同科目連繫結合是「無限放大國安概念」，擔心教育會變成政治行先。