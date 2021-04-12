六旬退休漢去年3月凌晨向上水已婚警察宿舍投擲三枚汽油彈，導致高級警員的私家車遭熏黑，在附近巡邏的警員當場將涉案退休漢拘捕，並在其乘坐的單車上搜出鋤頭及載有通渠水的膠樽。退休漢今在區域法院承認蓄意縱火等三罪，求情透露前年從反送中抗爭的新聞目睹年輕人與警察衝突，感到有壓力才犯案。法官李慶年質疑：「佢係火嘅主人？佢可以操控火？」案件押後至明天判刑，其間被告須繼續還柙。

被告黃錦全（62歲）今承認有意圖而縱火、管有腐蝕性物品以及管有適合作非法用途工具共三罪。

官疑問：佢係火嘅主人？佢可以操控火？

法官李慶年一度提及一宗抗爭案例，指有年輕舞台設計師前年示威時手持汽油彈，走近警員防線並嘗試用打火機燃點，惟未能點燃。辯方指出，該案例牽涉40至50名情緒高漲的示威者，本案則不涉人命傷亡，又強調被告在確認現場無人後才作案，認為該案例情節較本案嚴重。

李官聞言表示，本案沒有人命傷亡只是幸運，反問辯方是否認為在露天馬路犯案比在民居附近犯案更嚴重，並質疑被告謂：「佢係火嘅主人？佢可以操控火？」又謂：「不理性之中又有理性，我好難拿捏。」李官亦說「禍不及妻兒」，質疑被告犯案前有否考慮到警員家屬也會受波及。

辯方求情引述被告親自撰寫的求情信，指他於2019年社運期間閱讀年輕人與警察衝突的新聞，感到有壓力和情緒受困，因而犯案。被告的兩名女兒亦撰信求情，指父親同情年輕人，認為應保護他們，並經常閱讀社運相關新聞，因而感到壓力大，導致失眠，還柙期間需要接受心理輔導。

辯方：將鐵閘綑綁以防止他人追上

前立法會議員邵家臻亦為被告撰寫求情信，形容他關心香港未來和下一代的成長環境。另有沙田區議員周曉嵐在求情信中指，被告還柙期間照顧年輕囚友。

辯方續指，被告還柙期間反省案中所為，明白到他需要管理壓力和情緒，亦接納其行為實屬錯誤，無法幫助年輕人，承諾不再以暴力達到目的，望法庭輕判，好讓他見證孫兒成長。

辯方求情時又提到，被告確認宿舍大閘的更亭內沒有人後，才將鐵閘綑綁，以免有人在他作案後追上，強調作案並非為製造人命傷亡。李官聞言謂：「有冇咁理性呢？咁理性就唔會掟汽油彈啦。」

案情指去年3月23日凌晨1時許，上水已婚警察宿舍的閉路電視拍到被告踩單車到宿舍閘外，並用鐵線綁住大閘，然後投擲三個已點燃的汽油彈，導致高級警員7911的私家車受損。未幾被告再於閘外縱火，然後逃往單車徑。警方事後發現，被告投擲的其中一枚汽油彈並沒有爆炸。

警方當晚派員進行反縱火巡邏，其間警員17805看見被告案發前東張西望，行迹鬼祟，於是監視他。警長58105目擊被告作案後打算追上他，惟大閘遭綑綁，警長需要用力打開閘門方可跑出去。

「唔掟都掟咗咯，我冇嘢好講」

至於在附近巡邏的警員24967接報宿舍遭縱火後，立即追捕被告，並成功將他制服。當時被告其中一隻手掌有火光，警方亦從附近坑渠檢取一隻燒至熏黑的勞工手套。及後警員以涉嫌縱火罪名拘捕被告，被告在警誡下稱：「唔掟都掟咗咯，我冇嘢好講。」

警方其後在宿舍外單車徑發現被告的單車，車上有一個裝著液體的膠樽和一把鋤頭。被告在接受查問下承認樽內裝有通渠水。控方化驗後證實樽內的315毫升液體含有鹽酸，具腐蝕性，可灼傷皮膚和造成眼部受損。

控方透露，涉案私家車的車身被熏黑，事後警員需要將該處磨走及重新上漆，並要求賠償5,000元相關費用。

【案件編號：DCCC587/20】

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